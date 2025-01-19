Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı

BEYİN İÇİN FAYDALARI

Hafızayı iyileştirir: Kafein, beyni uyarabilen ve kan-beyin bariyerini dengelemeye yardımcı olabilen nörotransmitter serotonin ve asetilkolini artırır. Kas hareketinde, hafızada ve öğrenmede önemli bir rol oynarlar.

Azaltılmış beyin hastalığı riski: Kafein tüketimi, Alzheimer, Parkinson ve diğer beyin hastalıkları riskini düşürmenin yanı sıra beyin kimyasallarını etkileyerek depresyon riskini de azaltabilir. 200.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, günde iki ila üç fincan kahve içenlerin kahve içmeyenlere kıyasla %45 daha düşük intihar riski taşıdığını bulmuştur.



Depresyon riskini azaltmaya yardımcı olur: Bir araştırma, günde dört ila altı fincan kahve içmenin felç ve bunama insidansının daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu bulmuştur. Kahve ayrıca, kafein dopamini uyararak ruh halini iyileştirebilir, bu da zevk ve motivasyonda rol oynayan bir beyin kimyasalıdır ve depresyona yardımcı olabilir.



