Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı

Kahveyi şekerli mi yoksa şekersiz mi içmeyi seviyorsunuz. Kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda, kahveyi şekersiz olarak tüketmenin sağlığa daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Şekersiz kahve antioksidanlar, riboflavin (B2 vitamini), niasin (B3 vitamini), magnezyum, potasyum ve çeşitli fenolik bileşiklerle doludur. Beyin sağlığının gelişmesine ve keskin bir hafızaya sahip olmanıza yardımcı olur.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 1

Kahveden şekeri çıkarmak beyin sağlığı için Alzheimer, bunama ve Parkinson hastalıkları riskinin azalması gibi önemli faydalar sağlayabilir. Çalışmalar, şekersiz kahve içenlerin bu rahatsızlıklara yakalanma ve ilgili ölüm risklerinin, şekerli veya yapay olarak tatlandırılmış kahve içenlere kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.

YAŞAM HABERLERİ

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 2

Kahvenizi bol şekerle içmeyi sever misiniz? Birkaç çalışmaya göre, en sevdiğiniz içecekten şekeri çıkarmak beyin sağlığınız için çok sayıda fayda sağlayabilir.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 3

American Journal of Clinical Nutrition tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, şekersiz kahve tüketen yaşlı insanların Alzheimer hastalığı, bunama ve Parkinson hastalığı riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Ancak, bu faydalar kahvelerini şeker veya yapay tatlandırıcılarla tatlandıran kişilerde gözlemlenmemiştir.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 4

Çalışma, %55'i kadın olmak üzere 40-69 yaş aralığındaki 204.847 katılımcının verilerini analiz etmiştir. Katılımcılara, son 24 saatte tükettikleri yiyecek ve içeceklerin türlerini ve miktarlarını belirtmeleri istenen bir anket verildi. Bir yıl boyunca katılımcılar, araştırmacılara yiyecek ve içecek alımındaki değişiklikleri incelemek için içgörü sağlayan bu anketi beş ayrı vesileyle doldurdular.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 5

24 saat içindeki kahve tüketimlerine göre, kişiler dört gruba ayrıldı: kahve içmeyenler, şekersiz kahve tüketenler, şekerle tatlandırılmış kahve tüketenler ve yapay olarak tatlandırılmış kahve tüketenler.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 6

Analizde, katılımcıların %54'ü şekersiz kahve içiyordu. %24'ü kahve içmiyordu. Katılımcıların %16'sının kahvesinde şeker vardı ve %7'si kahvelerine yapay tatlandırıcılar ekledi. Kahve içmeyen katılımcılar genellikle çayı tercih ediyordu.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 7

Tatlandırılmamış kahveyi tercih eden kişilerin, kahve içmeyenlere kıyasla Alzheimer hastalığı, ilgili bunamalar ve Parkinson hastalığı açısından %29-30 daha az risk altında olduğu, ayrıca bu hastalıklardan ölme riskinin %43 daha düşük olduğu bulundu. Tatlandırılmış veya yapay olarak tatlandırılmış kahve tüketen kişiler yukarıda belirtilen hastalıklara veya ölüm riskine yakalanma riskini azaltmamıştır.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 8

Şekersiz kahve içenler arasında, kafeinsiz versiyonunu tercih edenlerin Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riski %34-37 daha düşük ve ilgili ölüm riski ise kahve içmeyenlere göre %47 daha düşüktü.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 9

ŞEKERLİ VE ŞEKERSİZ KAHVE ARASINDAKİ FARK

Şekersiz kahve antioksidanlar, riboflavin (B2 vitamini), niasin (B3 vitamini), magnezyum, potasyum ve çeşitli fenolik bileşiklerle doludur. Özellikle beyin sağlığı ve kilo yönetimi için bir dizi fayda sunar. Eklenen şekerlerin olmaması, tatlandırılmış içecekleri sıklıkla takip eden kan şekeri yükselmeleri ve düşüşleri olmadan daha istikrarlı bir enerji artışı sağlar.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 10

Şekersiz kahvedeki antioksidanlar beyin hücrelerini korumaya, odaklanmayı iyileştirmeye ve potansiyel olarak nörodejeneratif hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Öte yandan, bazıları için daha lezzetli olsa da tatlandırılmış kahve aşırı şeker alımına yol açabilir, kilo alımına, insülin direncine ve metabolik bozukluk riskinin artmasına neden olabilir. Şeker yüklü kahvenin düzenli tüketimi zamanla bilişsel performansta düşüşle ilişkilendirilmiştir.


Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 11

BEYİN İÇİN FAYDALARI

Hafızayı iyileştirir: Kafein, beyni uyarabilen ve kan-beyin bariyerini dengelemeye yardımcı olabilen nörotransmitter serotonin ve asetilkolini artırır. Kas hareketinde, hafızada ve öğrenmede önemli bir rol oynarlar.

Azaltılmış beyin hastalığı riski: Kafein tüketimi, Alzheimer, Parkinson ve diğer beyin hastalıkları riskini düşürmenin yanı sıra beyin kimyasallarını etkileyerek depresyon riskini de azaltabilir. 200.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, günde iki ila üç fincan kahve içenlerin kahve içmeyenlere kıyasla %45 daha düşük intihar riski taşıdığını bulmuştur.

Depresyon riskini azaltmaya yardımcı olur: Bir araştırma, günde dört ila altı fincan kahve içmenin felç ve bunama insidansının daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu bulmuştur. Kahve ayrıca, kafein dopamini uyararak ruh halini iyileştirebilir, bu da zevk ve motivasyonda rol oynayan bir beyin kimyasalıdır ve depresyona yardımcı olabilir.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 12

ŞEKERSİZ KAHVENİN DİĞER FAYDALARI

Kilo yönetimi: Eklenmiş şeker içermeyen, tatlandırılmamış kahve çok az kaloriye sahiptir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca açlığı düzenleyen hormonların salınımını uyararak iştahı bastırır.

Diyabet riskini azaltır: Tatlandırılmamış kahve içmek, insülin duyarlılığını iyileştirme yeteneği nedeniyle tip 2 diyabet geliştirme riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı - 13

GÜNDE KAÇ FİNCAN KAHVE İÇİLMELİDİR?

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sağlıklı yetişkinlerin günde 400 miligramdan (mg) fazla kafein tüketmemesi gerektiğini söylüyor. Bu yaklaşık dört fincan kahvedir.

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