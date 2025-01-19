Kahveyi şekersiz içince ne olur? Faydası araştırmalar sonucu kanıtlandı
Kahveyi şekerli mi yoksa şekersiz mi içmeyi seviyorsunuz. Kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda, kahveyi şekersiz olarak tüketmenin sağlığa daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Şekersiz kahve antioksidanlar, riboflavin (B2 vitamini), niasin (B3 vitamini), magnezyum, potasyum ve çeşitli fenolik bileşiklerle doludur. Beyin sağlığının gelişmesine ve keskin bir hafızaya sahip olmanıza yardımcı olur.
Kahveden şekeri çıkarmak beyin sağlığı için Alzheimer, bunama ve Parkinson hastalıkları riskinin azalması gibi önemli faydalar sağlayabilir. Çalışmalar, şekersiz kahve içenlerin bu rahatsızlıklara yakalanma ve ilgili ölüm risklerinin, şekerli veya yapay olarak tatlandırılmış kahve içenlere kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.