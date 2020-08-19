Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim

ntv.com.tr 19.08.2020 - 12:52
Çikolata rengi saçlarını pandemi sürecinde sarıya döndüren model Kaia Gerber sarışın oldu.
Ünlü model sarışın olduktan sonra bu defa canlı yayında ünlü İngiliz kuaför Guido Palau’nun yönlendirmesiyle saçlarını pembeye boyadı.
Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim ama işte buradayız” ifadelerinde bulundu.
Bir itiraf daha bulunan Gerber, “Dürüst olmak gerekirse saçımı ilk kez kesme sebebim Kurt Cobain. Onun gibi görünmek istemiştim” dedi.
Kaia Gerber kimdir?
Annesinin izinden giderek 15 yaşında modelliğe başlayan Kaia Gerber birçok markanın reklam yüzü oldu.
Henüz genç yaşına rağmen kednisinden söz ettirmeyi başaran Gerber, 2018 yılında dünyaca ünlü fotoğrafçı, Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelerek The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirdi.