Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim

Bir itiraf daha bulunan Gerber, “Dürüst olmak gerekirse saçımı ilk kez kesme sebebim Kurt Cobain. Onun gibi görünmek istemiştim” dedi.

Kaia Gerber, 16 yaşında fotomodelliğe başlayan Gianni Versace, Escada, Revlon, Ink, Omega, Maybelline gibi markaların yüzü olan 90'ların süpermodeli Cindy Crawford'ın 98 yılında evlendiği eski manken ve iş adamı Rande Gerber'den olan kızı.

Annesinin izinden giderek 15 yaşında modelliğe başlayan Kaia Gerber birçok markanın reklam yüzü oldu. Henüz genç yaşına rağmen kednisinden söz ettirmeyi başaran Gerber, 2018 yılında dünyaca ünlü fotoğrafçı, Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelerek The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirdi.

Küçük yaşı ve aşırı zayıf olması nedeniyle birçok kez eleştirilerin odağında kalan Kaia Gerber’in annesi Crawford moda endüstrisinin modelleri “aşırı zayıflığa” sürüklediğini ortaya çıkan bu algıdan Kaia’nın da etkilendiğini ve zayıf kalmak için kendisinin yaptığı yemekleri reddettiğini açıklamıştı.



Ancak Kaia Gerber sıfır beden görüntüsüyle podyumlarda yürümeye kararlı.



İşte geleceğin süpermodeli Kaia Gerber’in podyuma yansıyan fotoğrafları...