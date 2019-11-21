Kaia Gerber ile Pete Davidson birlikteliği belgelendi

Son haftalarda birlikte oldukları iddialarıyla gündemde olan komedyen Pete Davidson ile manken Kaia Gerber'in aşkı fotoğraflandı.
18 yaşındaki Gerber ile Pete Davidson gittikleri gece kulübünde samimi şekilde objektiflere yansıdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Crawford ise kızının 25 yaşındaki komedyenle ilişkisine pek sıcak bakmıyor. Bunun nedeni aralarındaki yaş farkı olarak gösteriliyor.
Pete Davidson daha önce Kate Beckinsale (46), Margaret Qualley ve genç şankıcı Ariana Grande ile birliktelik yaşamıştı.
Daha önce bir restoranda yemek yerken görüntülenen ikili son olarak Davidson'ın otomobilinde görüntülenmiş ve birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı.