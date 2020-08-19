Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğe emin adımlarla yürüyor. Geçtiğimiz günlerde sarışın olmaya karar veren Gerber bu sefer de canlı yayında saçlarını pembeye boyadı. Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim'' dedi. İşte 15 yaşında podyumlara adım atan 90'ların süper modeli Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'in podyumlara yansıyan görüntüleri...

ntv.com.tr - AFP 19.08.2020 - 16:10

Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 1

Çikolata rengi saçlarını pandemi sürecinde sarıya döndüren model Kaia Gerber sarışın oldu.

Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 2

''RENKLİ BİR SAÇA SAHİP OLACAĞIMI ASLA DÜŞÜNMEZDİM''

Ünlü model  sarışın olduktan sonra bu defa canlı yayında ünlü İngiliz kuaför Guido Palau’nun yönlendirmesiyle saçlarını pembeye boyadı.

Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim ama işte buradayız” ifadelerinde bulundu.

Bir itiraf daha bulunan Gerber, “Dürüst olmak gerekirse saçımı ilk kez kesme sebebim Kurt Cobain. Onun gibi görünmek istemiştim” dedi.

Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 3
Kaia Gerber, 16 yaşında fotomodelliğe başlayan Gianni Versace, Escada, Revlon, Ink, Omega, Maybelline gibi markaların yüzü olan 90'ların süpermodeli Cindy Crawford'ın 98 yılında evlendiği eski manken ve iş adamı Rande Gerber'den olan kızı.
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 4

Kaia Gerber kimdir?

Annesinin izinden giderek 15 yaşında modelliğe başlayan Kaia Gerber birçok markanın reklam yüzü oldu.

Henüz genç yaşına rağmen kednisinden söz ettirmeyi başaran Gerber, 2018 yılında dünyaca ünlü fotoğrafçı, Türk asıllı Mert Alaş ile bir araya gelerek The Love Magazine için moda çekimi gerçekleştirdi.

Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 5
Küçük yaşı ve aşırı zayıf olması nedeniyle birçok kez eleştirilerin odağında kalan Kaia Gerber’in annesi Crawford moda endüstrisinin modelleri “aşırı zayıflığa” sürüklediğini ortaya çıkan bu algıdan Kaia’nın da etkilendiğini ve zayıf kalmak için kendisinin yaptığı yemekleri reddettiğini açıklamıştı.

Ancak Kaia Gerber sıfır beden görüntüsüyle podyumlarda yürümeye kararlı.

İşte geleceğin süpermodeli Kaia Gerber’in podyuma yansıyan fotoğrafları...
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 6
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 7
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 8
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 9
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 10
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 11
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 12
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 13
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 14
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim - 15

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