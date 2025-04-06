Kakava Şenlikleri 2025 tarihi: Kakava Hıdırellez Şenlikleri ne zaman, ritüelleri neler?
Kakava Şenlikleri, her sene baharın gelişinin çeşitli etkinliklerle kutlandığı bahar bayramıdır. Edirne'de düzenlenen Kakava Şenlikleri, daha çok Roman kültürünü yansıtır. Kutlamalar iki farklı noktada gerçekleşir. Yurt içi ve yurt dışından binlerce katılımcının yer aldığı Kakava Şenlikleri ne zaman, ayın kaçında?
Hıdırellez'in Roman kültüründeki yansıması olan Kakava, mayıs ayında gerçekleşiyor. Şenliklerde konserler, danslar, yarışmalar düzenleniyor ve yemekler veriliyor. Büyük Kakava ateşinin yakılmasıyla şenlikler başlar. İşte, 2025 Kakava Şenlikleri tarihi...