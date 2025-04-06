Kakava Şenlikleri 2025 tarihi: Kakava Hıdırellez Şenlikleri ne zaman, ritüelleri neler?

KAKAVA NEDİR?

Şenliklere adını veren Kakava'nın ne anlama geldiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak farklı görüşler mevcut. Bir kesim Kakava'nın bir anlama gelmediğini bildirse de bir bölümü ise şenliklerin başladığı günü ifade ettiğini bilidirir. Araştırmacıların kelimenin anlamına dair eşitli görüşleri de bulunuyor.