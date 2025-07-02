Kalabalığın içinde "yalnız ben"
Günümüzde; şehirler gitgide daha da kalabalıklaşıyor, sosyal medya aracılığıyla binlerce insanla etkileşime geçebiliyoruz. Ancak bu kadar etkileşimin içinde ironiktir ki çoğumuz hiç olmadığımız kadar yalnız hissediyoruz. Bu durum, psikoloji literatüründe "Kalabalıkta Yalnızlık" olarak adlandırılır ve derinlemesine incelenmesi gereken bir paradokstur. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Neden çokça insanla çevrili olmamıza rağmen bu denli yalnız hissediyoruz? Bu sorunun cevabı, modern yaşamın getirdiği bazı dinamiklerde saklı:
1. İLİŞKİLERİN NİTELİĞİ
Eskiden insanlar daha küçük topluluklarda yaşar; komşularıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla daha derin ve anlamlı bağlar kurarlardı. Günümüzde ise bu bağlar, yerini yüzeysel etkileşimlerin artışına bıraktı. Örneğin; bir kafede otururken etrafımızda onlarca insan olabiliyor ama bu insanların çoğuyla gerçek bir iletişim kurmuyoruz. Sosyal medyada binlerce kişiyle etkileşime geçebiliyoruz. Ancak bu etkileşimler ve paylaştığımız içerikler genellikle filtrelenmiş, gösterişli anlar olup bizi biz olduğumuz için seven dostlarımızla; samimi, güvenli ve derin ilişkiler kurma ihtiyacımızı karşılamıyor.