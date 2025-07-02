Kalabalığın içinde "yalnız ben"

Neden çokça insanla çevrili olmamıza rağmen bu denli yalnız hissediyoruz? Bu sorunun cevabı, modern yaşamın getirdiği bazı dinamiklerde saklı:



1. İLİŞKİLERİN NİTELİĞİ



Eskiden insanlar daha küçük topluluklarda yaşar; komşularıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla daha derin ve anlamlı bağlar kurarlardı. Günümüzde ise bu bağlar, yerini yüzeysel etkileşimlerin artışına bıraktı. Örneğin; bir kafede otururken etrafımızda onlarca insan olabiliyor ama bu insanların çoğuyla gerçek bir iletişim kurmuyoruz. Sosyal medyada binlerce kişiyle etkileşime geçebiliyoruz. Ancak bu etkileşimler ve paylaştığımız içerikler genellikle filtrelenmiş, gösterişli anlar olup bizi biz olduğumuz için seven dostlarımızla; samimi, güvenli ve derin ilişkiler kurma ihtiyacımızı karşılamıyor.





