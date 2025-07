Kalabalığın içinde "yalnız ben"

2. SÜREKLİ ETKİLEŞİM HALİNDE OLMA KAYGISI

Gerçek bağ kurmak yerine ekrana bağımlı hale gelmek; fiziksel ve duygusal yalnızlığı arttırıyor. Akıllı cihazlarımız ve internet sayesinde her an, dünyanın her yerinden bilgiye, eğlenceye ve insana ulaşabiliyoruz. Bu yoğun etkileşim hali, aynı zamanda sürekli bir karşılaştırmaya ve yetersizlik hissine de yol açıyor. Başkalarının "mükemmel görünen" hayatlarına baktıkça kendi eksikliklerimize odaklanma eğilimi gösterebiliyoruz. Bu durum, içimize kapanmamıza ve daha da yalnız hissetmemize sebep oluyor.