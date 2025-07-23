Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor
Yapılan araştırmalar; elma, greyfurt, avokado ve muz gibi meyvelerin, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Kolesterol, vücut tarafından doğal olarak üretilen yağlı bir maddedir ve kan dolaşımında bulunur. Hücre sağlığının korunmasında önemli rol oynayan kolesterol, "iyi" ve "kötü" olmak üzere ikiye ayrılır.
Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yani “kötü” kolesterol, damar duvarlarında birikerek kalp hastalıkları ve felç riskini artırabilir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) olarak bilinen “iyi” kolesterol ise LDL’nin vücuttan atılmasına yardımcı olur.