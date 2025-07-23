Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor

Kolesterol, vücut tarafından doğal olarak üretilen yağlı bir maddedir ve kan dolaşımında bulunur. Hücre sağlığının korunmasında önemli rol oynayan kolesterol, "iyi" ve "kötü" olmak üzere ikiye ayrılır.

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yani “kötü” kolesterol, damar duvarlarında birikerek kalp hastalıkları ve felç riskini artırabilir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) olarak bilinen “iyi” kolesterol ise LDL’nin vücuttan atılmasına yardımcı olur.