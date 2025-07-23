Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor

Yapılan araştırmalar; elma, greyfurt, avokado ve muz gibi meyvelerin, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 1

Kolesterol, vücut tarafından doğal olarak üretilen yağlı bir maddedir ve kan dolaşımında bulunur. Hücre sağlığının korunmasında önemli rol oynayan kolesterol, "iyi" ve "kötü" olmak üzere ikiye ayrılır.

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yani “kötü” kolesterol, damar duvarlarında birikerek kalp hastalıkları ve felç riskini artırabilir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) olarak bilinen “iyi” kolesterol ise LDL’nin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

YAŞAM HABERLERİ

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 2

Kolesterol seviyelerini dengede tutmak için lif, vitamin ve antioksidan açısından zengin besinler tüketmek önemlidir. 

The Times of India gazetesinin haberine göre, özellikle muz, avokado, greyfurt ve elma gibi meyveler, kalp sağlığını destekleyerek kolesterolü düşürebilir:

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 3

NARENCİYE (LİMON, PORTAKAL, GREYFURT)

Özellikle greyfurtun, kan yağları üzerinde düzenleyici etkisi olduğu ifade ediliyor. Ancak statin grubu kolesterol ilaçları (örneğin atorvastatin, lovastatin, simvastatin) kullanan kişilerin greyfurt tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekiyor, çünkü bu meyve bazı ilaçlarla olumsuz etkileşime girebiliyor.

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 4

ELMA

Elmanın düzenli tüketimi, LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde ölçülebilir düşüşler sağlayabiliyor. Uzmanlar, bunun nedeninin elmada bulunan lif ve polifenoller olduğunu söylüyor.

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 5

AVOKADO

Sağlıklı yağlar, özellikle de tekli doymamış yağlar açısından zengin olan avokado, kalp dostu bir meyve olarak öne çıkıyor. Düzenli tüketimi, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Kalbi güçlendiren 4 meyve: Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor - 6

MUZ

Muzda bulunan bitki sterolleri ve çözünür lif, kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltarak düşürülmesine katkı sağlıyor. Fazla kolesterol karaciğer ve diğer organlar aracılığıyla vücuttan atılıyor.

Uzmanlara göre, eğer kolesterol seviyeniz yüksekse ancak henüz ilaç kullanmıyorsanız, bu tür beslenme değişiklikleriyle kötü kolesterolü düşürmek mümkün olabilir.

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