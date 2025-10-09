Kalbi güçlendirmenin yöntemi: Günde 2 kez 5 dakika yapmak yeter

Araştırma, vücut kitle endeksleri normalden obezliğe kadar değişen 414 yetişkinin katıldığı 11 çalışmayı inceledi. Bulgular, günde iki kez, haftada üç kez yapılan beş dakikalık egzersizlerin ölçülebilir fark yaratabileceğini gösterdi.



Genç ve orta yaşlı yetişkinler için en yaygın kısa egzersiz, merdiven çıkmak olurken, yaşlı yetişkinler arasında tai chi ve hafif bacak egzersizleri en etkili yöntemler olarak belirlendi.