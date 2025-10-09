Kalbi güçlendirmenin yöntemi: Günde 2 kez 5 dakika yapmak yeter
Yeni araştırmalar, günde sadece iki kez yapılan beş dakikalık kısa egzersizlerin, hareketsiz kişilerde kalp sağlığını ciddi şekilde iyileştirebileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, kısa süreli aktivitelerin bile kardiyovasküler uygunluğu artırabileceğini belirtiyor. CRF, kalbin, akciğerlerin ve damarların kaslara ne kadar verimli oksijen taşıdığını gösteriyor ve yüksek CRF, kalp hastalığı, kalp krizi ve erken ölüm riskini azaltıyor.