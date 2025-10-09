Kalbi güçlendirmenin yöntemi: Günde 2 kez 5 dakika yapmak yeter

Yeni araştırmalar, günde sadece iki kez yapılan beş dakikalık kısa egzersizlerin, hareketsiz kişilerde kalp sağlığını ciddi şekilde iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, kısa süreli aktivitelerin bile kardiyovasküler uygunluğu artırabileceğini belirtiyor. CRF, kalbin, akciğerlerin ve damarların kaslara ne kadar verimli oksijen taşıdığını gösteriyor ve yüksek CRF, kalp hastalığı, kalp krizi ve erken ölüm riskini azaltıyor.

Araştırma, vücut kitle endeksleri normalden obezliğe kadar değişen 414 yetişkinin katıldığı 11 çalışmayı inceledi. Bulgular, günde iki kez, haftada üç kez yapılan beş dakikalık egzersizlerin ölçülebilir fark yaratabileceğini gösterdi.

Genç ve orta yaşlı yetişkinler için en yaygın kısa egzersiz, merdiven çıkmak olurken, yaşlı yetişkinler arasında tai chi ve hafif bacak egzersizleri en etkili yöntemler olarak belirlendi.

İncelenen çalışmalarda kısa egzersizlerin CRF’de yüzde 4,6 ila 17 arasında artış sağladığı görüldü. Ancak kas dayanıklılığı, güç veya kolesterol seviyelerinde anlamlı bir iyileşme gözlenmedi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşurken, CRF’de en büyük kazanım 19-44 yaş aralığındaki kişilerde görüldü. Araştırmacılar, küçük örneklem ve katılımcı dağılımındaki dengesizlik gibi sınırlamalara dikkat çekerek, sonuçların doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.


BASİT HAREKETLER HAYAT KURTARABİLİR

Başka bir araştırma, alışveriş poşeti taşımak veya kısa aralıklarla merdiven çıkmak gibi basit hareketlerin kadınlarda kalp krizi riskini yarı yarıya azaltabileceğini gösterdi.


Orta yaşlı kadınlarda günde ortalama sadece 3,4 dakika bu tür egzersizler yapmak, ciddi kardiyovasküler olay riskini yüzde 45, kalp krizi riskini yüzde 51 ve kalp yetmezliği riskini yüzde 67 düşürebiliyor.

Araştırmacılar, kısa ve rastlantısal egzersizlerin düzenli bir alışkanlığa dönüşmesinin, yapılandırılmış egzersizden hoşlanmayanlar için umut verici bir seçenek olduğunu vurguluyor.

