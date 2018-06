Kalbimin Sultanı dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri (Kalbimin Sultanı'nda kim, kimdir?)

Sultan Mahmud’un bir kolu Musa ise diğeri de Zahir’dir. Bir elmanın iki yarısı gibidirler. Zıttırlar ama birbirlerini tamamlarlar. Biri aksa diğeri karadır. Zahir çabuk sinirlenen biridir. Musa bu özelliğini ona karşı her zaman kullanır.

Zahir, Sultan Mahmud’un odasına giren sinekten bile haberdardır. Onu her türlü kötülükten korumak için her an tetikte bekler.