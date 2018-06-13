Kalbimin Sultanı dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri (Kalbimin Sultanı'nda kim, kimdir?)

Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır.

2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar.

Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.

Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez…