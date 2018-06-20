Kalbimin Sultanı'nın ikilisi Alexandra Nikiforova ile Ali Ersan Duru konuştu

A. E. D: Çok güçlü ve Osmanlı tarihinde büyük reformlara imza atmış 2. Mahmut. İyi bir devlet adamı olmasının yanı sıra, çok iyi de bir baba. Çocukları için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Beni daha önce hiç böyle bir rolde görmedi seyirci. Bu yüzden de çok uzun bir hazırlık süreci yaşadım. Öncelikle 2. Mahmut’u tanımaya çalıştım ve onunla ilgili bilgi sahibi oldum. Hayata bakışı, duruşu, devlet adamlığı… Sonuçta Osmanlı imparatorluğu için önemli atılımlara ve değişimlere imza atmış bir sultan.