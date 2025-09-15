Kalbiniz risk altında olabilir: Ne kadar uyku gerekli?

Kalp ve damar sağlığının korunmasında uyku kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, düzenli ve yeterli uyku alışkanlığını görmezden gelmenin, hipertansiyon ve ritim bozukluğu gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Derin uyku sırasında vücut, kalbin dinlenmesine ve onarımına imkân tanıyor. Bu süreçte kan basıncı düşüyor, kalp atış hızı dengeleniyor ve stres hormonları azalıyor. Ancak uyku süresi kısaldığında bu mekanizma bozuluyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) yürüttüğü çalışmalara göre, yedi saatten az uyuyan kişilerde kalp krizi riski belirgin şekilde artıyor.

“Gündüz yorgun hissetmeseniz bile kalbiniz risk altında olabilir”

Birçok yetişkin altı saatlik uykunun yeterli olduğunu düşünse de araştırmalar bunun kalp sağlığı üzerinde “sessiz” ama ciddi hasarlar bıraktığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, gün içinde kişi kendini zinde hissetse bile uyku yoksunluğu kalbi kronik strese sokuyor.


Uyku eksikliğinin kalp üzerindeki 4 olumsuz etkisi:

Yüksek tansiyon: Yetersiz uyku, kan basıncının gece boyunca dengelenmesini engelliyor.

Artan iltihap: Damar duvarlarını zayıflatarak kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

Hormonal değişiklikler: Stres ve iştah hormonlarını bozarak hem kalbe baskı yapıyor hem de kilo alımına yol açıyor.

Ritim bozukluğu (aritmi): Kalbin elektriksel sinyallerini etkileyerek düzensiz atımlara neden olabiliyor.


NE KADAR UYKU GEREKLİ?


Kardiyologlar, yetişkinlerin kalp sağlığını koruyabilmesi için günde 7 ila 9 saat arası uyuması gerektiğini belirtiyor. Uyku kalitesinin de süre kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Düzenli uyku saatleri, ekran kullanımını sınırlamak, sessiz ve karanlık bir ortam sağlamak, geç saatlerde ağır yemeklerden kaçınmak önerilen alışkanlıklar arasında.


Kalbin günde 100 binden fazla atım gerçekleştirdiğini hatırlatan uzmanlar, “Tıpkı kasların egzersiz sonrası toparlanmaya ihtiyacı olduğu gibi kalp de her gece onarım sürecine ihtiyaç duyar” uyarısında bulunuyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

