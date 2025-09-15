Kalbiniz risk altında olabilir: Ne kadar uyku gerekli?
Kalp ve damar sağlığının korunmasında uyku kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, düzenli ve yeterli uyku alışkanlığını görmezden gelmenin, hipertansiyon ve ritim bozukluğu gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.
Derin uyku sırasında vücut, kalbin dinlenmesine ve onarımına imkân tanıyor. Bu süreçte kan basıncı düşüyor, kalp atış hızı dengeleniyor ve stres hormonları azalıyor. Ancak uyku süresi kısaldığında bu mekanizma bozuluyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) yürüttüğü çalışmalara göre, yedi saatten az uyuyan kişilerde kalp krizi riski belirgin şekilde artıyor.