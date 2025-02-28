Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri

KALEM SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kalem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olup, 29. cüzde yer alır. Sayfa numarası olarak merak edenler için, Kalem Suresi 563. sayfada başlar ve 565. sayfada sona erer. Bu bilgi, özellikle Kur'an okurken veya belirli bir sureyi ararken okuyucular için önemli bir referans noktasıdır. Kalem Suresi'nin başlangıç ve bitiş sayfalarını bilmek, Kur'an-ı Kerim'deki yerini kolayca bulmayı sağlar.





KALEM SURESİ KAÇ SAYFA?



Kalem Suresi, Kur'an-ı Kerim'de genellikle üç sayfa yer kaplar. Sure 52 ayetten oluşur ve Mushaf'ın düzenine, sayfa tasarımına, yazı tipi boyutuna ve hat türüne göre sayfa sayısı değişebilir; ancak standart bir Kur'an-ı Kerim baskısında genellikle 563. sayfada başlar ve 565. sayfada biter. Bu durum, Kalem Suresi'nin yaklaşık üç sayfa sürdüğü anlamına gelir. Dini kaynaklarda "sure kaç sayfa" şeklinde kesin bir bilgi bulunmasa da, surenin başlangıç ve bitiş sayfaları bellidir. Kalem Suresi, 29. cüzde yer alır. Mekke döneminde inmiştir.

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KALEM SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Dini kaynaklarda belirtilen bilgilere göre Kalem Suresi, manevi tesirleriyle öne çıkar. Dara düşenlerin, zulüm görenlerin ve iç sıkıntısı yaşayanların bu sureyi okumaları tavsiye edilir. Özellikle 51. ve 52. ayetlerin nazardan ve kem gözden korunmak amacıyla okunmasının yararlı olduğu vurgulanır. Zihin açıklığı isteyenlerin, ders ve iş konularında kolaylık talep edenlerin sureyi düzenli okumalarının faydalı olduğu aktarılır. İnsanlara şer ve fesat düşünceli kişilerin zararından korunmak için de bu sureye yönelmenin etkili olduğu kaydedilir. Sure içindeki bahçe sahipleri kıssasının, nimetin kıymetini ve şükretmenin önemini hatırlattığı, dolayısıyla Kalem Suresi’nden alınan mesajlarla davranışlara çekidüzen verilebileceği ifade edilir.Kaynaklara göre Kalem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 29. cüzünde yer alır. Sure, sıralama olarak 68. suredir ve cüzler arasında yer aldığı konum bu şekilde belirlenir. Mushaf içinde, Mülk Suresi’nden sonra gelen surelerin oluşturduğu 29. cüzün içerisinde bulunmasıyla dikkat çeker. Ayrıca 52 ayetlik kapsamıyla, Mekke döneminde indirildiği belirtilir. Cüzlere ayrım, genellikle okumayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan bir bölümlendirme olduğundan sure, 29. cüzün akışı içinde konumlanır. Bu bilgi, dini kaynaklardaki içerikle de tutarlıdır. Surenin, genelde 29. cüzün ortalarına doğru yer aldığı vurgulanır.