Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri

Kalem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 68. suresidir ve 52 ayetten oluşur. Kaynaklarda, Mekke döneminde indirildiği belirtilir. Adını, ilk ayette geçen “kalem” kelimesinden alır. Peygamberlik göreviyle görevlendirilen Hz. Muhammed’in, müşrikler tarafından “mecnun” olarak nitelendirilmesine cevap niteliği taşıdığı ifade edilir. Ayetlerde, yüksek ahlâk vurgusu göze çarpar. Ayrıca, bahçe sahipleri kıssasıyla nimete şükretmemenin sonucu anlatılır.

Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 1

KALEM SURESİ NEDİR?


Bu surede, insanın tutum ve davranışlarının önemine değinildiği belirtilir. Kıyamet gününde yaşanacaklara dair hatırlatmalar da yer alır. Allah’ın yardımı, peygamberin peygamberlik konumu, inkârcıların tutumu ve müminlere yönelik uyarılar gibi konuların işlendiği Kalem Suresi’nin, çarpıcı örneklerle insanlara rehberlik ettiği kabul edilir.

KALEM SURESİ'Nİ OKUMAK VE KALEM SURESİ DİNLEMEK


Kalem Suresi’ni okumak ve dinlemek, kaynaklardaki bilgilere göre kişiye manevi huzur verir. Hz. Muhammed’in üstün ahlâkının övüldüğü ve inkârcı tutumların sonuçlarının anlatıldığı ayetler, ibret vesilesi olarak kabul edilir. Sıkıntı anlarında ya da zulme uğrama korkusu taşıyanlar için teselli kaynağı olduğu dile getirilir. İnsanın hatalarını fark etmesi ve tövbe etmesi konusunda da uyarıcı mahiyette olduğuna işaret edilir. Kalem Suresi’nin dinlenmesi, kalp yumuşamasına ve yanlış davranışlardan uzaklaşmaya yardımcı olduğu yönünde yorumlanır. Dini kaynaklardaki açıklamalara göre özellikle 51. ve 52. ayetlerinin okunması, nazar ve kem gözden korunmak amacıyla tavsiye edilir. Gerektiğinde Kur’an okurken abdest almak, saygı ve maneviyat açısından tercih edilir.

YAŞAM HABERLERİ

Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 2

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Kalem Suresi Arapça Orijinali (Tamamı):

  1. ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
  2. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
  3. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
  4. وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
  5. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
  6. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ
  7. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
  8. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
  9. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
  10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
  11. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
  12. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
  13. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
  14. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
  15. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
  16. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
  17. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
  18. وَلَا يَسْتَثْنُونَ
  19. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ
  20. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
  21. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
  22. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
  23. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
  24. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
  25. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ
  26. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ
  27. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
  28. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
  29. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
  30. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
  31. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
  32. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ
  33. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
  34. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
  35. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
  36. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
  37. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
  38. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
  39. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
  40. سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
  41. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ
  42. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
  43. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ
  44. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
  45. وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
  46. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
  47. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
  48. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ
  49. لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ
  50. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
  51. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
  52. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 3

KALEM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Kalem Suresi’nin Latin harflerle Türkçe okunuşu (tamamı) şu şekildedir:

  1. Nûn vel-kalemi ve mâ yesturûn
  2. Mâ ente bi-ni‘meti rabbike bi-mecnûn
  3. Ve inne leke le ecren ğayre memnûn
  4. Ve inneke le‘alâ hulukin azîm
  5. Fe-se tubsiru ve yubsirûn
  6. Bi eyyikumul meftûn
  7. İnne rabbeke huve a’lemu bi-men dalle an sebîlihi ve huve a’lemu bil-muhtedîn
  8. Fe-lâ tutı’ il-mukezzibîn
  9. Veddu lev tudhinu fe-yudhınûn
  10. Ve lâ tutı’ kulle hellâfin mehîn
  11. Hemmâzin meşşâin bi nemîm
  12. Mennâ‘in lil-hayri mu’tedin esîm
  13. ‘Utullin ba’de zâlike zenîm
  14. En kâne zâ mâlin ve benîn
  15. İzâ tutlâ ‘aleyhi âyetunâ kâle esâtîrul evvelîn
  16. Se nesimuhu alel hurtûm
  17. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz ekszemû le-yasrimunnahâ musbihîn
  18. Ve lâ yestethnûn
  19. Fe tâfe aleyhâ tâifün min rabbike ve hum nâimûn
  20. Fe asbehat ke-s sarîm
  21. Fe tene-dev mustebihîn
  22. En ığdû alâ harsikum in kuntum sârimîn
  23. Fen-talekû ve hum yetehâfetûn
  24. Ellâ yedhulennehel yevme aleykum miskîn
  25. Ve ğadev alâ hardin kâdirîn
  26. Fe lemmâ reevhâ kâlû innâ le-dâllûn
  27. Bel nahnu mahrûmûn
  28. Kâle evsetuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn
  29. Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn
  30. Fe ekbele ba’duhum alâ ba’dın yeteleâvemûn
  31. Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâğîn
  32. Asâ rabbunâ en yubdilene hayren minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn
  33. Kezâlikel azâb, ve le azâbul âhıreti ekber, lev kânû ya’lemûn
  34. İnne lil muttekîne inde rabbihim cennâtin na’îm
  35. Efe nec’alul muslimîne kel mucrimîn
  36. Mâ lekum keyfe tahkumûn
  37. Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn
  38. İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn
  39. Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum lemâ tahkumûn
  40. Selhum eyyuhum bi zâlike za’îm
  41. Em lehum şurekâü fe lyetû bi şurekâihim in kânû sâdıkîn
  42. Yevme yukşefu an sâkın ve yud’avne iles-sücûdi fe lâ yestetî’ûn
  43. Hâşi’aten ebsâruhum terhekuhum zilleh ve kad kânû yud’avne iles-sücûdi ve hum sâlimûn
  44. Fe zer nî ve men yukezzibu bi hâzel hadîs, se nestedricuhum min haysu lâ ya’lemûn
  45. Ve umlî lehum inne keydî metîn
  46. Em tes’eluhum ecren fe hum min mağremin muskalûn
  47. Em indehumul ğaybu fe hum yektubûn
  48. Fasbir lihukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhibil hût, iz nâdâ ve huve makzûm
  49. Lev lâ en tedârakehu ni’metun min rabbihi le nubize bil’arâi ve huve mezmûm
  50. Fectebâhu rabbuhu fe ce’alehu mines sâlihîn
  51. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi’uz zikr ve yekûlûne innehu le mecnûn
  52. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 4

KALEM SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kalem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olup, 29. cüzde yer alır. Sayfa numarası olarak merak edenler için, Kalem Suresi 563. sayfada başlar ve 565. sayfada sona erer. Bu bilgi, özellikle Kur'an okurken veya belirli bir sureyi ararken okuyucular için önemli bir referans noktasıdır. Kalem Suresi'nin başlangıç ve bitiş sayfalarını bilmek, Kur'an-ı Kerim'deki yerini kolayca bulmayı sağlar.

KALEM SURESİ KAÇ SAYFA?


Kalem Suresi, Kur'an-ı Kerim'de genellikle üç sayfa yer kaplar. Sure 52 ayetten oluşur ve Mushaf'ın düzenine, sayfa tasarımına, yazı tipi boyutuna ve hat türüne göre sayfa sayısı değişebilir; ancak standart bir Kur'an-ı Kerim baskısında genellikle 563. sayfada başlar ve 565. sayfada biter. Bu durum, Kalem Suresi'nin yaklaşık üç sayfa sürdüğü anlamına gelir. Dini kaynaklarda "sure kaç sayfa" şeklinde kesin bir bilgi bulunmasa da, surenin başlangıç ve bitiş sayfaları bellidir. Kalem Suresi, 29. cüzde yer alır. Mekke döneminde inmiştir.

KALEM SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? KALEM SURESİ'NİN FAYDALARI


Dini kaynaklarda belirtilen bilgilere göre Kalem Suresi, manevi tesirleriyle öne çıkar. Dara düşenlerin, zulüm görenlerin ve iç sıkıntısı yaşayanların bu sureyi okumaları tavsiye edilir. Özellikle 51. ve 52. ayetlerin nazardan ve kem gözden korunmak amacıyla okunmasının yararlı olduğu vurgulanır. Zihin açıklığı isteyenlerin, ders ve iş konularında kolaylık talep edenlerin sureyi düzenli okumalarının faydalı olduğu aktarılır. İnsanlara şer ve fesat düşünceli kişilerin zararından korunmak için de bu sureye yönelmenin etkili olduğu kaydedilir. Sure içindeki bahçe sahipleri kıssasının, nimetin kıymetini ve şükretmenin önemini hatırlattığı, dolayısıyla Kalem Suresi’nden alınan mesajlarla davranışlara çekidüzen verilebileceği ifade edilir.

KALEM SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Kaynaklara göre Kalem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 29. cüzünde yer alır. Sure, sıralama olarak 68. suredir ve cüzler arasında yer aldığı konum bu şekilde belirlenir. Mushaf içinde, Mülk Suresi’nden sonra gelen surelerin oluşturduğu 29. cüzün içerisinde bulunmasıyla dikkat çeker. Ayrıca 52 ayetlik kapsamıyla, Mekke döneminde indirildiği belirtilir. Cüzlere ayrım, genellikle okumayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan bir bölümlendirme olduğundan sure, 29. cüzün akışı içinde konumlanır. Bu bilgi, dini kaynaklardaki içerikle de tutarlıdır. Surenin, genelde 29. cüzün ortalarına doğru yer aldığı vurgulanır.
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 5

KALEM SURESİ'NİN TAMAMI (KALEM SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 52 AYET)

Kalem Suresi’nin Arapça orijinali ve Latin harflerle Türkçe okunuşu altta yer almaktadır.
Kalem Suresi Arapça okunuşu:

  1. ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
  2. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
  3. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
  4. وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
  5. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
  6. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ
  7. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
  8. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
  9. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
  10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
  11. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
  12. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
  13. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
  14. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
  15. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
  16. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
  17. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
  18. وَلَا يَسْتَثْنُونَ
  19. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ
  20. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
  21. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
  22. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
  23. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
  24. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
  25. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ
  26. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ
  27. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
  28. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
  29. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
  30. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
  31. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
  32. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ
  33. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
  34. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
  35. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
  36. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
  37. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
  38. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
  39. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
  40. سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
  41. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ
  42. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
  43. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ
  44. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
  45. وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
  46. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
  47. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
  48. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ
  49. لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ
  50. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
  51. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
  52. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

Kalem Suresi’nin Latin harflerle Türkçe okunuşu:

  1. Nûn vel-kalemi ve mâ yesturûn
  2. Mâ ente bi-ni‘meti rabbike bi-mecnûn
  3. Ve inne leke le ecren ğayre memnûn
  4. Ve inneke le‘alâ hulukin azîm
  5. Fe-se tubsiru ve yubsirûn
  6. Bi eyyikumul meftûn
  7. İnne rabbeke huve a’lemu bi-men dalle an sebîlihi ve huve a’lemu bil-muhtedîn
  8. Fe-lâ tutı’ il-mukezzibîn
  9. Veddu lev tudhinu fe-yudhınûn
  10. Ve lâ tutı’ kulle hellâfin mehîn
  11. Hemmâzin meşşâin bi nemîm
  12. Mennâ‘in lil-hayri mu’tedin esîm
  13. ‘Utullin ba’de zâlike zenîm
  14. En kâne zâ mâlin ve benîn
  15. İzâ tutlâ ‘aleyhi âyetunâ kâle esâtîrul evvelîn
  16. Se nesimuhu alel hurtûm
  17. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz ekszemû le-yasrimunnahâ musbihîn
  18. Ve lâ yestethnûn
  19. Fe tâfe aleyhâ tâifün min rabbike ve hum nâimûn
  20. Fe asbehat ke-s sarîm
  21. Fe tene-dev mustebihîn
  22. En ığdû alâ harsikum in kuntum sârimîn
  23. Fen-talekû ve hum yetehâfetûn
  24. Ellâ yedhulennehel yevme aleykum miskîn
  25. Ve ğadev alâ hardin kâdirîn
  26. Fe lemmâ reevhâ kâlû innâ le-dâllûn
  27. Bel nahnu mahrûmûn
  28. Kâle evsetuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn
  29. Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn
  30. Fe ekbele ba’duhum alâ ba’dın yeteleâvemûn
  31. Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâğîn
  32. Asâ rabbunâ en yubdilene hayren minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn
  33. Kezâlikel azâb, ve le azâbul âhıreti ekber, lev kânû ya’lemûn
  34. İnne lil muttekîne inde rabbihim cennâtin na’îm
  35. Efe nec’alul muslimîne kel mucrimîn
  36. Mâ lekum keyfe tahkumûn
  37. Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn
  38. İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn
  39. Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum lemâ tahkumûn
  40. Selhum eyyuhum bi zâlike za’îm
  41. Em lehum şurekâü fe lyetû bi şurekâihim in kânû sâdıkîn
  42. Yevme yukşefu an sâkın ve yud’avne iles-sücûdi fe lâ yestetî’ûn
  43. Hâşi’aten ebsâruhum terhekuhum zilleh ve kad kânû yud’avne iles-sücûdi ve hum sâlimûn
  44. Fe zer nî ve men yukezzibu bi hâzel hadîs, se nestedricuhum min haysu lâ ya’lemûn
  45. Ve umlî lehum inne keydî metîn
  46. Em tes’eluhum ecren fe hum min mağremin muskalûn
  47. Em indehumul ğaybu fe hum yektubûn
  48. Fasbir lihukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhibil hût, iz nâdâ ve huve makzûm
  49. Lev lâ en tedârakehu ni’metun min rabbihi le nubize bil’arâi ve huve mezmûm
  50. Fectebâhu rabbuhu fe ce’alehu mines sâlihîn
  51. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi’uz zikr ve yekûlûne innehu le mecnûn
  52. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 6

KALEM SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Dini kaynaklarda, ezber konusunda özel bir bölüm bulunmasa da ezberlemenin genel yöntemlerine dair öneriler sıralanabilir. Her gün kısa bölümler halinde çalışmak, sureyi parçalara ayırarak öğrenmeye yardımcı olur. Arapça metni ve Latin okunuşu aynı anda inceleyerek telaffuzu düzeltmek tavsiye edilir. Düzenli tekrarlarla, sure hafızaya daha hızlı yerleşir. Sureyi kısım kısım okuyup sonrasında anlamına kısaca göz atmak, öğrenilen ayetlerin zihinde kalıcılığını artırır. Sureyi ezberlerken, mümkünse her gün aynı saat aralığında pratik yapılması önerilir. Ayrıca sesli ve tecvidli okumaya gayret etmek de faydalı görülür. Düzenli tekrar, Kalem Suresi’nin tamamını öğrenmeyi kolaylaştırır.

KALEM SURESİ MEALİ NEDİR? KALEM SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Kalem Suresi’nin meali, ayetlerde bahsedilen konuların Türkçe anlamıdır. Kaynaklarda belirtilenlere göre sure, Hz. Peygamber’e atılan “mecnun” iftirasına karşı bir cevap sunar. Onun yüksek ahlâkı vurgulanır. Bahçe sahipleri kıssasıyla nimete nankörlüğün kötü sonucu örneklendirilir. Sorumluluk, sabır ve şükür kavramları ele alınır. İnkârcıların vereceği hesap hatırlatılır. “Nûn” harfiyle başlayan ilk ayette kaleme yemin edilmesi, vahiy ve yazının önemine dikkat çektiği şeklinde anlaşılır. Sure son bölümde, Hz. Peygamber’e sabırlı olması gerektiğini öğütler ve Yunus Peygamber kıssasını kısaca hatırlatır. Meal, surenin Türkçe açıklamasını içerir ve dini kaynaklara göre kesinlik taşıyan bilgiler bunlardır.

KALEM SURESİ DİĞER ADI NEDİR?

Dini kaynaklarda, Kalem Suresi için “Nûn Suresi” şeklinde bir ikinci ad kullanıldığı bilgisi yer alır. İlk ayette geçen “Nûn” harfine atıfta bulunularak bu isim verildiği açıklanır. Ayrıca “Nûn ve’l-Kalem” diye de anıldığı görülür. Suredeki ilk kelimeler “Nûn, vel-kalemi ve ma yesturûn” biçiminde geçtiği için, bu isimlendirme yapılır. Fakat en yaygın kullanım “Kalem Suresi”dir. Özetle “Nûn Suresi” ifadesi de kaynaklarda bulunur ama genellikle Kur’an meallerinde ve ilmî çalışmalarında “Kalem Suresi” ismi tercih edilir. Bu bilgi, dini kaynaklardan aktarılan genel bir tanımlamadır ve surenin diğer adı olarak kabul edilir.

KALEM SURESİ TEFSİRİ NEDİR?

Tefsir, surenin ayet ayet detaylı yorumunu ve açıklamasını içerir. Kaynak bilgilerinde, Kalem Suresi tefsirinde Peygamber’e iftira ve inkârcıların tutumunun anlatıldığı vurgulanır. Hz. Muhammed’in yüksek ahlâkı, inkârcıların hile ve yalanları, bahçe sahipleri kıssasıyla çizilen örnek gibi konular tefsirde ayrıntılı ele alınır. Ayetlerin nüzul sebebi, kelime manaları, peygamberlik misyonu ve ahlâki mesajlar değerlendirilir. Özellikle “Nûn” harfi hakkındaki görüşlerin, farklı tefsirciler tarafından çeşitli şekillerde açıklandığı bilinir. Tefsir metinlerinde, “Kalem”e yemin edilmesi, vahyin kayda geçirilmesindeki önemin altını çizer. Böylece Kalem Suresi, tefsir kaynaklarında Mekke dönemi bağlamıyla birlikte incelenir.
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 7

KALEM SURESİ NE İÇİN OKUNUR? KALEM SURESİ NEDEN OKUNUR?

Kalem Suresi, başta haksızlık ve zulüm gören kişiler olmak üzere, manevi destek arayanlara okunduğunda teskin edici olduğu kaydedilir. Dini kaynaklarda, sıkıntıların hafifletilmesi, zihin açıklığı, derslerde başarı ve kem gözden korunmak için sureyi okumaya yönelik tavsiyeler sıralanır. İnkârcılara karşı sabırlı ve dirençli olmayı öğütlediği için de moral motivasyon kaynağı şeklinde değerlendirilir. 51. ve 52. ayetlerin nazardan korunmaya vesile olduğu aktarılır. Ayrıca suredeki uyarı ve kıssa bölümlerinin kişiye şükür ve tevbe bilinci kazandırdığına işaret edilir. Bu nedenle Kalem Suresi, manevi güç ve koruma talep edenlerin sık sık başvurduğu surelerden kabul edilir.

KALEM SURESİ KAÇ AYETTİR?


Kalem Suresi, 52 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiği kabul edilen bu sure, kaynaklarda 52 ayet olarak kayda geçer. Sure, 68. sırada yer almasına rağmen, iniş sırası bakımından erken dönemde vahyedildiği belirtilir. Toplam ayet sayısı konusunda bütün rivayetler örtüşür. Kur’an içerisinde 52 ayetlik uzunluk, kısa surelerle kıyaslandığında ortalama bir metin sunar. Surenin 52 ayetlik yapısı, Mekke surelerinin tipik içerik ve üslubuna uygun bulunur. Sure, “Nûn” harfiyle başlarken “Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn” ifadesiyle sona erer ve ayet sayısı dini kaynaklardaki bilgilerle kesin şekilde belirtilir.

KALEM SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an’ın her bir suresi gibi Kalem Suresi’nin de abdestli şekilde okunması, kaynaklarda daha uygun görülür. Ancak Mushaf’a temas etmeden sadece ezbere okumada abdest şartı aranmayabileceği belirtilir. Yine de dinî saygı gereği ve manevi hazırlık amacıyla abdestle okunması tavsiye edilir. Namaz dışında Kur’an okunurken abdestli olmak, yaygın kabul gören bir edeptir. Özetle abdestli okumak önerilir; yalnız ezberden dile getirildiğinde, zaruret hallerinde abdestsiz telaffuz edilebileceği ifade edilir. Dini kaynaklardaki bilgilere göre, sureyi okumak isteyenin mümkün mertebe temizlik ve saygı kurallarına uyması tavsiye edilir.

KALEM SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Kaynaklarda, belirli bir sayı sınırlamasıyla ilgili açık bir ifade bulunmaz. Fakat özellikle 51. ve 52. ayetlerin nazar ve kem gözden korunmak için 25 defa okunması tavsiye edilir. Bunun dışında sureyi kaç defa okumanın gerekli olduğuna dair net bir rakam belirtilmediği görülür. İhtiyaca göre, sıkıntı anlarında ya da düzenli zikir niyetiyle farklı sayılarda okunabileceği dile getirilir. Bazı rivayetlerde, manevi koruma maksadıyla belirli tekrarlar önerilirken, dini kaynaklara göre kesin bir “kaç kere okunmalı” ifadesi geçmez. Sonuç olarak, kişi isteğine ve ihtiyacına göre karar verebilir.
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 8

KALEM SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kalem Suresi, herhangi bir vakitle sınırlı değildir. Genellikle sabah veya gece saatlerinde içtenlikle okunması önerilir. Namaz sonrasında veya dua vakitlerinde okunabileceği belirtilir. Kaynaklarda, nazar endişesi ya da manevi sıkıntı durumlarında da tercih edilmesi gerektiği vurgulanır. Bazı kişiler sınav öncesi, yeni bir işe başlamadan veya önemli kararlar alınacak dönemlerde bu sureye yönelir. Hz. Muhammed ve ashabının benzer amaçlarla Kur’an okuduğu, böylece maneviyatı güçlendirdiği anlatılır. Sonuçta, Kalem Suresi’ni okumanın belli bir zaman kısıtlaması bulunmaz. İhtiyaç duyulduğunda ya da düzenli aralıklarla okunması tavsiye edilir.

KALEM SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Dini kaynaklarda, sure tamamlandıktan sonra özel bir dua belirtilmemiştir. Genellikle sureler okunduktan sonra kişinin kalbinden geçen niyetleri dile getirmesi önerilir. İşlenen konulara uygun şekilde şükür, sabır ve teslimiyet vurgusu olan dualar yapılabilir. Bahçe sahipleri kıssasında geçen nankörlüğün tekrar etmemesi adına şükür ve istiğfar duası etmek anlamlı görülür. Ayrıca nazar ve korunma niyetiyle 51. ve 52. ayetlerin okunması tamamlanınca, sağlık, afiyet, huzur talep eden duaların eklenmesi tavsiye edilir. Kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda, kısa ve samimi bir yakarışın, sureden alınan ibretle birleştiğinde daha etkili olabileceği ifade edilir.

HER GÜN KALEM SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Kalem Suresi’ni düzenli okumanın, ayetlerde bahsi geçen ilahi mesajları hatırda tutmaya yardımcı olduğu belirtilir. Kaynağa göre, surede vurgulanan “yüksek ahlâk” prensibini sürekli gündemde tutar. Düzenli okuma, kişinin nefsini terbiye etmesine katkı sağlayabilir. Özellikle yalan, iftira ve haksızlık gibi davranışlardan uzak durma konusuna dikkat çeker. Her gün okuyanların, ahlaki hassasiyetini geliştirdiği kaydedilir. Ayrıca zihin açıklığı ve kalp huzuru isteyenlerin Kalem Suresi’ni tercih ettikleri vurgulanır. Nazardan korunmak için son iki ayeti sık sık okumak da dini kaynaklardaki öneriler arasındadır. Her gün tekrar etmek, manevi yönden güç kazandırır ve şükür bilincini artırır.
Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri - 9

KALEM SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Dini kaynaklarda, Kalem Suresi’nin Mekke döneminde indirildiği bilgisi verilir. Hz. Muhammed’in ilk vahiyleri aldığı dönemin ikinci surelerinden biri olduğu bazı rivayetlerde ifade edilir. Zaman olarak, inen sureler arasında erken bir evreye denk geldiği belirtilir. Suredeki muhteva, inkârcı çevrelerin tepkilerine cevap niteliği taşıdığı için, peygamberliğin başlangıç süreçlerinde vahyedildiği anlatılır. Bahçe sahipleri kıssası ve peygamberin yüksek ahlâkına vurgu, o dönemki toplumsal direnci kırmayı ve hakikati açıklamayı hedefler. Erken Mekke sureleri, genelde inanç esaslarını güçlendirmeye, ahlakî bilinci yükseltmeye ve resulün değerini anlatmaya yönelik mesajlar içerir.

KALEM SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Dini kaynaklarda, özel bir hatim uygulamasına dair ayrıntı yer almaz. Genel olarak hatim, Kur’an’ın baştan sona okunması şeklinde yapılır. Kalem Suresi, 29. cüz içinde geçtiğinden, hatim sürecinin son kısımlarına doğru okunur. Bazı kişiler, 29. cüz dahilinde Kalem Suresi’ni ayrıca vurgulayabilir. Hatim yaparken, tecvid kurallarına uymak, yavaş ve anlamını düşünerek okumak önemlidir. Hatim genellikle Fatiha Suresi’yle başlayıp Nas Suresi’yle tamamlandığından, Kalem Suresi’ni okumak da bu dizin içinde gerçekleşir. Kişi, hatim esnasında sureyi okuduğunda, bahsedilen faziletlerinden de istifade eder. Dini kaynaklardaki bilgiler bu çerçevede özetlenir.
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