Kalem Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kalem Suresi meali ve tefsiri
Kalem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 68. suresidir ve 52 ayetten oluşur. Kaynaklarda, Mekke döneminde indirildiği belirtilir. Adını, ilk ayette geçen “kalem” kelimesinden alır. Peygamberlik göreviyle görevlendirilen Hz. Muhammed’in, müşrikler tarafından “mecnun” olarak nitelendirilmesine cevap niteliği taşıdığı ifade edilir. Ayetlerde, yüksek ahlâk vurgusu göze çarpar. Ayrıca, bahçe sahipleri kıssasıyla nimete şükretmemenin sonucu anlatılır.
KALEM SURESİ NEDİR?
Bu surede, insanın tutum ve davranışlarının önemine değinildiği belirtilir. Kıyamet gününde yaşanacaklara dair hatırlatmalar da yer alır. Allah’ın yardımı, peygamberin peygamberlik konumu, inkârcıların tutumu ve müminlere yönelik uyarılar gibi konuların işlendiği Kalem Suresi’nin, çarpıcı örneklerle insanlara rehberlik ettiği kabul edilir.
KALEM SURESİ'Nİ OKUMAK VE KALEM SURESİ DİNLEMEK
Kalem Suresi’ni okumak ve dinlemek, kaynaklardaki bilgilere göre kişiye manevi huzur verir. Hz. Muhammed’in üstün ahlâkının övüldüğü ve inkârcı tutumların sonuçlarının anlatıldığı ayetler, ibret vesilesi olarak kabul edilir. Sıkıntı anlarında ya da zulme uğrama korkusu taşıyanlar için teselli kaynağı olduğu dile getirilir. İnsanın hatalarını fark etmesi ve tövbe etmesi konusunda da uyarıcı mahiyette olduğuna işaret edilir. Kalem Suresi’nin dinlenmesi, kalp yumuşamasına ve yanlış davranışlardan uzaklaşmaya yardımcı olduğu yönünde yorumlanır. Dini kaynaklardaki açıklamalara göre özellikle 51. ve 52. ayetlerinin okunması, nazar ve kem gözden korunmak amacıyla tavsiye edilir. Gerektiğinde Kur’an okurken abdest almak, saygı ve maneviyat açısından tercih edilir.