Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı

Bir ilişkinin temeli, bireylerin kendi duygusal sağlıklarına ne kadar yatırım yaptığına dayanır. ''Partneriniz bir nevi bir ayna gibidir, sizdeki yaralı yanları gösterir'' diyen Aile Terapisti Ivy Kwong, kalıcı bir ilişki için kendimizin en iyi versiyonuna odaklanmamız gerektiğini söylüyor.

Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı - 1

Verywell Mind yazarları, Reddit kullanıcılarının duygusal istikrar için sunduğu 13 öneriyi derledi:

  • Duygusal olarak sağlıklı olduğunuzda, doğru kişiyi çekersiniz. Bir ilişkiye başlarken, ilişkilerin sorunları sihirli bir şekilde çözmeyeceğini unutmayın.
  • Eğer terapiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gidin. Hatta buna ihtiyaç duymuyorsanız bile gidin. Terapiye gitmek her zaman iyi bir fikirdir.

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Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı - 2

  • Partneriniz bir zihin okuma cihazı değil, bu yüzden açık ve net iletişim kurmanız önemli.
  • Sinirliyken asla mesajlaşmayın, yüz yüze ya da telefonla konuşmak daha etkili olur. Kendinizi kontrol etmek zor olabilir ama bunun faydasını mutlaka görürsünüz.
  • Küçük şeyler, ne olursa olsun geçiştirilmemeli. Bu tür sorunları dile getirmek, ilişkinizin devamlılığı için büyük anlam taşır.
  • Unutmayın, sorun siz ve partnerinizin karşısında yer alıyor. Problemle savaşın, birbirinizle değil.
Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı - 3

  • Her gün gülün, şakalaşın, çocuk gibi davranın, birbirinizin peşinden koşun. Eğlenin!
  • Partnerinizin ilgisini çeken şeylere siz de ilgi gösterin. Kayıtsız kalmayın.
Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı - 4

  • Başkalarının ilişkinizi etkilemesine izin vermeyin. Üçüncü kişilerin düşünceleri, aranızdaki iletişimin dinamiklerini değiştirmemeli.
  • Bir hobi edinin ve bunu yalnız başınıza yapın. Kendinize vakit ayırmak, daha iyi bir partner olmanıza yardımcı olur.
Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı - 5

  • Temel uyum çok önemli. Ne kadar iyi iletişim kurarsanız kurun, çocuk sahibi olmayı istemeyen bir partnerle, çocuk isteyen bir partnerin anlaşması zordur.
  • Dini inançlar ve siyaset gibi hayatınızı etkileyebilecek önemli meselelerde aynı fikirde olup olmadığınıza dikkat edin.
  • İlişkinizin temeli dostluk olmalı. Bu temele sadık kalırsanız, her şey daha sağlıklı ilerler.
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