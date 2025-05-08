Kalıcı aşk için 13 ipucu: Reddit kullanıcıları yazdı
Bir ilişkinin temeli, bireylerin kendi duygusal sağlıklarına ne kadar yatırım yaptığına dayanır. ''Partneriniz bir nevi bir ayna gibidir, sizdeki yaralı yanları gösterir'' diyen Aile Terapisti Ivy Kwong, kalıcı bir ilişki için kendimizin en iyi versiyonuna odaklanmamız gerektiğini söylüyor.
Verywell Mind yazarları, Reddit kullanıcılarının duygusal istikrar için sunduğu 13 öneriyi derledi:
- Duygusal olarak sağlıklı olduğunuzda, doğru kişiyi çekersiniz. Bir ilişkiye başlarken, ilişkilerin sorunları sihirli bir şekilde çözmeyeceğini unutmayın.
- Eğer terapiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gidin. Hatta buna ihtiyaç duymuyorsanız bile gidin. Terapiye gitmek her zaman iyi bir fikirdir.