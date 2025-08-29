Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı

Yaranov, oturarak geçirilen saatlerin kas kaybını hızlandırdığını, dolaşımı yavaşlattığını ve kalp yetmezliği riskini artırdığını belirtti. “Her gün yürüyün, merdivenleri kullanın, masanızda topuk kaldırın. Baldır kaslarınızı güçlü tutun, gelecekteki siz size teşekkür edecek” dedi.



Araştırmalar, günde 10 bin adım atmanın kalp ve kanser riskini azalttığını gösterse de, bazı çalışmalar 7 bin adımın bile yeterli olabileceğini ortaya koyuyor. ABD’li bilim insanlarının 79 binden fazla kişiyle yaptığı son araştırmaya göre ise yavaş tempoda uzun süre yürümektense, kısa süreli tempolu yürüyüş kalp sağlığı açısından daha faydalı.





