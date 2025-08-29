Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı

ABD’li kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, her gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapmanın kalp krizi ve ölümcül pıhtı riskini azaltabileceğini söyledi. Uzman, özellikle uzun süre oturarak geçirilen modern yaşam tarzının dolaşımı yavaşlattığını ve kalp hastalıklarını tetiklediğini vurguladı.

Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı - 1

Düzenli egzersizin kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi uzun süredir biliniyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de tüm yetişkinlere her gün fiziksel aktiviteyi hayatlarına katmalarını, haftada en az 150 dakikalık egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor.

Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı - 2

“İKİNCİ KALBİNİZ BACAK KASLARINIZ"

3,6 milyon kişi tarafından izlenen bir sosyal medya videosunda konuşan Dr. Yaranov, bacak kaslarının dolaşımda hayati rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Senin bir kalbin yok, iki kalbin var. Birincisi göğsünde, ikincisi baldırlarında. Her adım, her topuk kaldırma, her kas sıkma kanı gerçek kalbine geri gönderir ve ölümcül pıhtıların oluşmasını engeller.”


Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı - 3

Yaranov, oturarak geçirilen saatlerin kas kaybını hızlandırdığını, dolaşımı yavaşlattığını ve kalp yetmezliği riskini artırdığını belirtti. “Her gün yürüyün, merdivenleri kullanın, masanızda topuk kaldırın. Baldır kaslarınızı güçlü tutun, gelecekteki siz size teşekkür edecek” dedi.

Araştırmalar, günde 10 bin adım atmanın kalp ve kanser riskini azalttığını gösterse de, bazı çalışmalar 7 bin adımın bile yeterli olabileceğini ortaya koyuyor. ABD’li bilim insanlarının 79 binden fazla kişiyle yaptığı son araştırmaya göre ise yavaş tempoda uzun süre yürümektense, kısa süreli tempolu yürüyüş kalp sağlığı açısından daha faydalı.


Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı - 4

Uyarılar, İngiltere’de kalp kaynaklı ölümlerin son yıllarda endişe verici şekilde artmasıyla aynı döneme denk geldi. 2019-2023 yılları arasında kalp nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 18 artarak 18 bin 693’ten 21 bin 975’e yükseldi. İngiliz Kalp Vakfı’na (BHF) göre, 2020’den bu yana kalp yetmezliği teşhisi konulan kişi sayısında da yüzde 21’lik artış yaşandı.


Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı - 5

Düzensiz kalp atışı yaşayanların sayısı 1,62 milyona çıkarak rekor kırarken, kalp tedavisi için hastane bekleme listelerindeki artış da dikkat çekti. BHF, bu kötüleşmenin sağlıksız beslenme, Covid-19’un kalp üzerindeki etkileri ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıklardan kaynaklanabileceğini belirtti.

