Kalp doktoru açıkladı: Kalp krizi riskini azaltan yarım saat kuralı
ABD’li kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, her gün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapmanın kalp krizi ve ölümcül pıhtı riskini azaltabileceğini söyledi. Uzman, özellikle uzun süre oturarak geçirilen modern yaşam tarzının dolaşımı yavaşlattığını ve kalp hastalıklarını tetiklediğini vurguladı.
Düzenli egzersizin kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi uzun süredir biliniyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de tüm yetişkinlere her gün fiziksel aktiviteyi hayatlarına katmalarını, haftada en az 150 dakikalık egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor.