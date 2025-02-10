Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor

Sigara ve alkol tüketimi, kötü beslenme, hareketsizlik, stres, diyabet gibi pek çok faktör, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Beslenme rutinine ekleyebileceğiniz bazı besinlerin, kalp sağlığını iyileştirebileceğini ifade eden kardiyoloji uzmanı Dr. Roy Jogiya, Akdeniz diyetinden ilham alınan bir diyetin kolesterolü ve iltihabı azaltmanın yanı sıra kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabileceğini belirtti.

Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor - 1

Dr. Jogiya, günlük yemek düzenini şu sözlerle anlattı:

“Sabahları, taze meyvelerle zenginleştirilmiş bir kase fındıklı müsli ile güne başlamak benim için çok keyifli. Öğle yemeğim genellikle ızgara tavuk veya balık gibi yağsız proteinler, kinoa veya kahverengi pirinç gibi tam tahıllar ve çeşitli renkli sebzelerden oluşuyor. Atıştırmalık olarak genellikle bir avuç fındık ya da meyve tercih ediyorum. Akşam yemeği ise fırında somon veya yeşillikli mercimek gibi kalp dostu seçeneklerden oluşuyor."

YAŞAM HABERLERİ

Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor - 2

''Bu diyet, zeytinyağı ve kuruyemişler gibi sağlıklı yağların yanı sıra bolca meyve ve sebze de içeriyor. Ayrıca kötü kolesterolü azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olan tekli doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri açısından da zengin bir beslenme rutinidir. Bitkisel bazlı gıdalardan elde edilen antioksidanlar ve polifenoller, iltihap ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir."

Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor - 3

Beslenme düzenini oluştururken Akdeniz diyetinden ilham aldığını belirten Dr. Jogiya, "Lif açısından zengin olan bu diyet, kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olabilir'' dedi.

Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor - 4

40'lı yaşlarına geldiğinde beslenmesine dikkat ettiğini anlatan Dr. Jogiya, kalp sağlığının korunması için düzenli egzersiz yapılmasını da önerdi.

DAHA FAZLA GÖSTER