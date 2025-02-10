Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor
Sigara ve alkol tüketimi, kötü beslenme, hareketsizlik, stres, diyabet gibi pek çok faktör, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Beslenme rutinine ekleyebileceğiniz bazı besinlerin, kalp sağlığını iyileştirebileceğini ifade eden kardiyoloji uzmanı Dr. Roy Jogiya, Akdeniz diyetinden ilham alınan bir diyetin kolesterolü ve iltihabı azaltmanın yanı sıra kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabileceğini belirtti.
Dr. Jogiya, günlük yemek düzenini şu sözlerle anlattı:
“Sabahları, taze meyvelerle zenginleştirilmiş bir kase fındıklı müsli ile güne başlamak benim için çok keyifli. Öğle yemeğim genellikle ızgara tavuk veya balık gibi yağsız proteinler, kinoa veya kahverengi pirinç gibi tam tahıllar ve çeşitli renkli sebzelerden oluşuyor. Atıştırmalık olarak genellikle bir avuç fındık ya da meyve tercih ediyorum. Akşam yemeği ise fırında somon veya yeşillikli mercimek gibi kalp dostu seçeneklerden oluşuyor."