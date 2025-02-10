Kalp doktoru en çok tükettiği besinleri açıkladı: İltihabı azaltıp kan basıncını düşürüyor

Dr. Jogiya, günlük yemek düzenini şu sözlerle anlattı:

“Sabahları, taze meyvelerle zenginleştirilmiş bir kase fındıklı müsli ile güne başlamak benim için çok keyifli. Öğle yemeğim genellikle ızgara tavuk veya balık gibi yağsız proteinler, kinoa veya kahverengi pirinç gibi tam tahıllar ve çeşitli renkli sebzelerden oluşuyor. Atıştırmalık olarak genellikle bir avuç fındık ya da meyve tercih ediyorum. Akşam yemeği ise fırında somon veya yeşillikli mercimek gibi kalp dostu seçeneklerden oluşuyor."