Kalp doktoru, kalp krizi riskini artıran 4 şeyi açıkladı. Ameliyat olan hastalardaki ortak özellik

Dr. London'a göre sigara içmek, vücudunuza, özellikle de kalbinize yapabileceğiniz en kötü şeydir.

"Sigara içmek, kan damarlarınızın iç yüzeyine zarar verir ve bunun doğrudan ateroskleroza (atardamarlarınızda plak birikmesi) yol açtığı gösterilmiştir. Bu, kan damarlarınızı sertleştirir ve daraltır, kalbinize ve diğer organlarınıza kan akışını kısıtlar," dedi. "Ayrıca, sigara dumanındaki karbon monoksit, kandaki hemoglobine oksijenden daha kolay bağlanır ve bu da kalbe ve vücudunuzun geri kalanına ulaşan oksijen miktarını azaltır." Kalbinize zarar vermek için zincirleme sigara içen biri olmanıza gerek yok. Ara sıra sigara içmek bile kalp hastalığına yol açabilir.

Araştırmacılar tarafından PLOS Medicine dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, düşük yoğunluklu sigara içenlerin bile hiç sigara içmeyenlere kıyasla kalp hastalığı ve ölüm riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Doktor, "İyi haber şu ki çözüm basit: Sigarayı bırakın," diye tavsiyede bulundu.