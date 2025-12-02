Kalp doktoru, kalp krizi riskini artıran 4 şeyi açıkladı. Ameliyat olan hastalardaki ortak özellik
02.12.2025 10:02
NTV - Haber Merkezi
Kalp krizi ve kalp hastalıkları dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Bir kardiyovasküler cerrah, hastalardaki ortak özellikleri vurguluyor.
Kalp hastalıkları dünya çapında önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde her 34 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalıklar (KVH) nedeniyle hayatını kaybediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, küresel yük artıyor ve KVH'ler 2022 yılında dünya çapında 19,8 milyon ölüme neden oldu. Kalp sağlığına odaklanmak bugün en önemli öncelik olmalı. Kardiyovasküler cerrah olan Dr. Jeremy London, bir bültende kalp ameliyatı hastalarında bulunan ortak özelliklerden bahsediyor.
KALP AMELİYATI OLAN HASTALIN ORTAK 4 ÖZELLİĞİ
25 yılı aşkın klinik deneyime sahip cerrah, bu ortak özelliklerin genellikle kalp ameliyatı gerektiren kişilerde kalp hastalıklarının arkasındaki itici güç olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, değiştirilebilir faktörlere odaklanmanın neden önemli olduğunu da açıkladı.
Doktor, "Acı gerçek şu ki, ameliyat akut sorunu çözer, ancak altta yatan kronik sorunu ele almaz. Davranış değişiklikleri, sorunun nedenini veya kök nedenini belirlemenin en etkili tedavisidir," dedi.
SİGARA
Dr. London'a göre sigara içmek, vücudunuza, özellikle de kalbinize yapabileceğiniz en kötü şeydir.
"Sigara içmek, kan damarlarınızın iç yüzeyine zarar verir ve bunun doğrudan ateroskleroza (atardamarlarınızda plak birikmesi) yol açtığı gösterilmiştir. Bu, kan damarlarınızı sertleştirir ve daraltır, kalbinize ve diğer organlarınıza kan akışını kısıtlar," dedi. "Ayrıca, sigara dumanındaki karbon monoksit, kandaki hemoglobine oksijenden daha kolay bağlanır ve bu da kalbe ve vücudunuzun geri kalanına ulaşan oksijen miktarını azaltır." Kalbinize zarar vermek için zincirleme sigara içen biri olmanıza gerek yok. Ara sıra sigara içmek bile kalp hastalığına yol açabilir.
Araştırmacılar tarafından PLOS Medicine dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, düşük yoğunluklu sigara içenlerin bile hiç sigara içmeyenlere kıyasla kalp hastalığı ve ölüm riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Doktor, "İyi haber şu ki çözüm basit: Sigarayı bırakın," diye tavsiyede bulundu.
2- OBEZİTE
Çoğu kalp ameliyatı hastasının paylaştığı ikinci özellik obezitedir. Doktor, "Obezitenin yükselişini ilk elden gördüm. Fast food ve işlenmiş gıdaların popülaritesi arttıkça, obezite sessiz katil haline geldi," dedi. Obezitenin yüksek tansiyona ve kan damarlarına zarar veren kronik iltihaplanmaya yol açarak ateroskleroza ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olduğunu açıkladı. Amerikan Kalp Derneği'nin 2024 tarihli bir araştırması, ABD'de obeziteye bağlı kalp hastalığı ölümlerinin 1999 ile 2020 yılları arasında %180 arttığını ortaya koydu.
3- DİYABET
Dr. London, tip 2 diyabetin ameliyat gerektiren ciddi kalp hastalıklarına da yol açabileceğini belirtti. "Tip 2 diyabet yaşam tarzı kaynaklı bir hastalıktır. Bu, onu tersine çevirmek için yaşam tarzı değişiklikleri gerektireceği anlamına gelir," dedi. Kilo verme, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi basit değişiklikler durumu tersine çevirebilir. Amerikan Kalp Derneği'nin 2023 tarihli bir başka araştırması ise tip 2 diyabetli her üç yetişkinden birinin tespit edilmemiş kardiyovasküler hastalığa sahip olabileceğini ortaya koydu.
4- GENETİK
Kalp hastalığı riskini artıran dördüncü faktör genetiğinizdir. Kardiyolog, "Genlerinizden kaçamazsınız. Ancak, nasıl ifade edildikleri üzerinde gücünüz var," dedi. Evet, doğru okudunuz. Yaşam tarzınızda üç basit değişiklik yaparak genlerinizin nasıl ifade edildiğini kontrol edebilirsiniz: beslenme, egzersiz ve stres yönetimi. "Önemli olan bir kere sağlıklı beslenmek, bir kere spor salonuna gitmek veya bir kere iyi bir gece uykusu çekmek değil. Bunlar küçük zaferler. Önemli olan, bunları kaçırırsanız canınızın çekeceği bir rutin oluşturmak," dedi
Hayatınızda gözlemlediğiniz özelliklerden bazıları bunlarsa, bu sizin değişiklik yapmanız gerektiğinin işaretidir. Dr. London'ın da vurguladığı gibi, kalbinizi sağlıklı tutmak için geliştirebileceğiniz yaşam tarzı faktörlerine odaklanın.