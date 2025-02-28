Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre kalp hastaları oruç tutabilir mi?
Kalp rahatsızlığı olanlar için tek bir cevap bulunmuyor. Bazı uzmanlar, hastalığı hafif ve kontrol altında olanların doktor gözetimiyle oruç tutabileceğini; daha ağır rahatsızlığa sahip olanların ise kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtiyor.
KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Özellikle son bir yıl içinde kalp krizi geçirenler, yakın zamanda stent takılanlar veya bypass ameliyatı olanlar oruç konusunda risk altında sayılıyor. İlaç saatleri gün içine yayılmış olanlar da oruç sırasında dozlarını aksatabileceği için tehlikeye girebiliyor. Sağlık durumu stabil olan kalp hastaları ise kontrollerinde sorun çıkmadıysa, ilaçları iftar ve sahura göre düzenlendiğinde oruç tutabiliyor. Yine de bu süreçte doktor tavsiyesi en önemli yol gösterici sayılıyor. Her durumda kalp sağlığını tehlikeye atacak belirtiler hissedildiğinde orucu bırakmak gerekebiliyor.
KALP HASTALARI İÇİN ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ NELERDİR?
Doğru ve bilinçli uygulandığında oruç, kalp hastası için faydalı olabiliyor. Araştırmalar, oruç süresince iyi kolesterolün yükseldiğini, iltihap seviyesinin azalabileceğini gösteriyor. Bazı stabil kalp hastalarında, damar tıkanıklığının ilerlemesinin yavaşladığına dair veriler de var. Fakat oruç sırasında yapılabilecek hatalar ciddi risklere neden oluyor. Özellikle iftarda hızlı ve yağlı yemek tüketmek kalbe aşırı yük bindiriyor. Ani yüklenme, kalp krizi riskini arttırabiliyor. Uzun süre susuz kalmak da tansiyon dalgalanmalarına yol açabiliyor. Kalp yetmezliği olan kişilerde iftarda aşırı tuz ve sıvı alınması durumu kötüleştirebiliyor. Yani bilinçli davranıldığında faydaları olsa da dikkatsiz uygulamalarda büyük riskler ortaya çıkabiliyor.
KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?
İlk adım doktor onayı almakla başlıyor. İlaçların düzeni iftar ve sahura göre ayarlanmalı, dozlar kesinlikle aksatılmamalı. İftar ve sahurda aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmak, porsiyonları abartmamak gerekiyor. Yemekleri yavaş tüketmek, orucu su veya hafif gıdalarla açmak kalbe binen yükü azaltıyor. Gün boyu susuz kalındığı için iftarla sahur arasında yeterli su alınmalı. Sıcak havalarda fazla efor sarf etmemek, dinlenmeye özen göstermek de önemli. Ani göğüs ağrısı, çarpıntı veya nefes darlığı hissedildiğinde zaman kaybetmeden orucu bozmak ve tıbbi destek almak gerekiyor. Bu önlemler kalp rahatsızlığı bulunanların orucu daha güvende geçirmesine yardımcı oluyor.
KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN İLAÇLARINI NASIL DÜZENLEMELİDİR?
Oruç sırasında günde bir veya iki kez alınabilen ilaçların, doktorun önerisiyle iftar ve sahur saatlerine kaydırılması mümkün oluyor. Kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı gibi yaşamsal önemi olan ilaçlar hiçbir şekilde aksatılmamalı. Günde çok sayıda ilaç kullanılması gerekiyorsa, bu durum oruçla uyum sağlamayabilir. Doktor, bazı ilaçların uzun etkili formlarını reçete edebilir veya dozları düzenleyebilir. Hiçbir ilacın dozu kişinin kendi kararına göre kesilmemeli. Hastalığın kötüye gitmemesi için oruç tutulan dönemde de tedavi sürdürülebilir. Fakat çoklu ilaç saati gerektiren ağır kalp hastalarında oruç tutmaya izin verilmeyebiliyor.