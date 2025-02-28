Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet’e göre kalp hastaları oruç tutabilir mi?

KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN BESLENMEDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İftar ve sahur düzeninde aşırıya kaçmamak öne çıkıyor. İftarı çok yağlı yiyeceklerle hızlı açmak, kalbi zorlayabiliyor. İdeal yöntem, orucu suyla ve hafif gıdalarla açıp bir süre mola verip sonra yemeğe devam etmek. Sahuru atlamamak önemli çünkü gün içinde enerjiyi korumak zorlaşıyor. Sahurda lifli gıdalar, sebze, peynir, yumurta gibi proteinli besinler tercih ediliyor. Çok tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durmak kalp sağlığını koruyor. Aşırı çay ve kahve de idrar söktürücü etkiyle vücudu susuz bırakabiliyor. Ramazan döneminde normal kalp diyetine olabildiğince sadık kalmak gerekiyor.





KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN GÜNLÜK NE KADAR SU İÇMELİDİR?

HANGİ KALP HASTALARI ORUÇ TUTMAMALIDIR?

KALP HASTALARI ORUÇ TUTMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞMALI MIDIR?

Genel öneri, eğer doktor ekstra kısıtlama yapmadıysa iftarla sahur arasında yaklaşık iki litre su içmek yönünde. Bu miktarı tek seferde değil, ara ara almak faydalı oluyor. Sıcak havalarda veya terlemeyle fazla sıvı kaybeden kişilerde bu miktar artabiliyor. Kalp yetmezliği gibi bazı durumlarda doktorun sıvı alımına limit koyması gerekebiliyor. O zaman günde bir buçuk litre gibi daha düşük bir miktar önerilebiliyor. Yeterli su, kan dolaşımını düzenli tutuyor ve dehidrasyondan koruyor. Kalp hastası olanların iftardan sahura kadar mümkün oldukça susuz kalmamaya özen göstermesi gerekiyor.Yakın geçmişte kalp krizi geçirenler, yeni stent takılmış veya bypass ameliyatı olmuş kişiler genellikle oruçtan uzak durmalı. İleri evre kalp yetmezliği bulunanlar, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri kontrol altına alınamayanlar da yüksek risk altında sayılıyor. Kontrolsüz yüksek tansiyonu olanlar, gün boyu ilaç almadan bekleyemeyeceği için oruç tutamıyor. Kalp kapak protezi olup sürekli kan sulandırıcı kullananlarda da oruç tutmak önerilmiyor. Bu durumlarda uzun süre aç ve susuz kalmak kalp üzerine fazla yük bindirebiliyor. Doktorun kesin yasakladığı grupların oruçta ısrarcı olmaması tavsiye ediliyor.Uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan herkese mutlaka hekime başvurarak karar vermeyi öneriyor. Sadece “iyiyim gibi” diyerek oruç tutmak tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Doktor, hastanın kalp fonksiyonunu, ilaç düzenini ve son dönemdeki tıbbi geçmişini inceleyip uygun olup olmadığına karar veriyor. Tetkikler ve muayene sonrası net bir değerlendirme yapılıyor. Bazı kalp hastaları kontrol altında oruç tutabilecek durumda olurken, bazıları için bu riskli kabul ediliyor. Hekimle planlama yaparken günlerin süresi, mevsimin sıcaklığı, mevcut şikayetler gibi faktörler de dikkate alınıyor. Doktora danışmadan oruç tutmaya kalkışmak kalp açısından kritik sorunlar doğurabiliyor.