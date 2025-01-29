Kalp hastalığı riski nasıl azaltılır? Damar sertleşmesini önlemenin yolu

KALP SAĞLIĞINA UYGUN DİYET

Protein, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi tüm önemli besinleri içeren besleyici bir öğün, kalbinizi modern yaşam tarzının olumsuz etkilerinden koruyabilir. Bol miktarda lif eklemek ve sodyum alımını azaltmak yardımcı olabilir. Ispanak, brokoli, havuç gibi yapraklı yeşillikler ve elma, portakal, çilek gibi meyveler diyete dahil edilmelidir. Kahverengi pirinç, tam tahıllı makarna ve taneli ekmek gibi tam tahılları seçmek önemlidir.





