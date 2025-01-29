Kalp hastalığı riski nasıl azaltılır? Damar sertleşmesini önlemenin yolu
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp damar hastalıklarından korunmak ve kalp krizi riskini azaltmak için yaşam tarzınızda basit değişiklikler yapabilirsiniz. Peki, kalp hastalığı riski nasıl azaltılır?
Basit bir yaşam tarzı değişikliğiyle; tüm besinleri içeren sağlıklı bir diyet, günlük egzersizler, sigara kullanımına hayır demek, stresi yönetmek ve iyi bir uyku hijyeni sağlamak gibi kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.