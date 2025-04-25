Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor?
Kalp hastalığı genellikle kolayca göz ardı edilebilecek veya görmezden gelinebilecek uyarı işaretleri ile kendini gösterir. Bu işaretleri erken fark etmek kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.
Kalp hastalığına "sessiz katil" denir çünkü belirgin semptomlar olmadan yavaşça ortaya çıkabilir. Her yıl tahmini 17,9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan (KVD) ölüyor ve bu da kalp hastalıklarını dünyanın önde gelen ölüm nedeni yapıyor. Vücudumuz bize bir şeylerin yanlış olabileceğine dair ince işaretler verir ve bu işaretler göz ardı edilmemelidir. Erken sinyalleri fark etmek ve bunlara değinmek, daha sonra ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.