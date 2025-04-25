Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor?

Kalp hastalığı genellikle kolayca göz ardı edilebilecek veya görmezden gelinebilecek uyarı işaretleri ile kendini gösterir. Bu işaretleri erken fark etmek kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 1

Kalp hastalığına "sessiz katil" denir çünkü belirgin semptomlar olmadan yavaşça ortaya çıkabilir. Her yıl tahmini 17,9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan (KVD) ölüyor ve bu da kalp hastalıklarını dünyanın önde gelen ölüm nedeni yapıyor. Vücudumuz bize bir şeylerin yanlış olabileceğine dair ince işaretler verir ve bu işaretler göz ardı edilmemelidir. Erken sinyalleri fark etmek ve bunlara değinmek, daha sonra ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.


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Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 2

HIZLICA AYAĞA KALKINCA BAŞ DÖNMESİ

Bu his, muhtemelen kalple ilgili sorunlardan dolayı kanın beyne etkili bir şekilde akmaması durumunda ortaya çıkar. Kan basıncında ani bir düşüş veya kalp sorunları temel neden olabilir. Ani hareketlerden kaçınmak, susuz kalmamak ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Baş dönmesi devam ederse, aritmi veya diğer damar sorunları gibi kalp rahatsızlıklarını ekarte etmek için doktora görünmeniz önerilir.

Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 3

NEFES DARLIĞI

Bu, kalbin kanı etkili bir şekilde pompalamakta zorlanması durumunda, genellikle kalp yetmezliği veya diğer altta yatan sorunlardan dolayı olur. Nefes darlığı sık görülüyorsa, kalp kontrolü yaptırmak önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite ve kalp sağlığına uygun bir diyet gibi yaşam tarzı değişiklikleri, kalp fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.


Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 4

KÜÇÜK HAREKETLERDE ZORLUK

Bu zorluk, kalbin kaslara yeterli oksijenli kan pompalayamaması nedeniyle ortaya çıkabilir ve bu da küçük hareketler sırasında bile yorgunluğa yol açabilir. Bu belirtilere dikkat etmek ve bir sağlık uzmanına görünmek önemlidir. Uygun egzersizlerle fiziksel olarak aktif kalmak kan dolaşımını ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.


Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 5

ÇARPINTI

Kalp stres altındaysa, aritmilerden muzdaripse veya stres hormonlarının aşırı yüklenmesi yaşıyorsa çarpıntı meydana gelebilir. Çarpıntılar sık ​​sık oluyorsa tıbbi yardım alın. Doktor, nedeni anlamak için kalp izleme veya diğer tanı testlerini önerebilir. Rahatlama teknikleri ve düzenli fiziksel aktivite ile stresi azaltmak da yardımcı olabilir.

GÖĞÜS SIKIŞMASI

Bu his genellikle anjinaya veya hatta tıkalı atardamarlar nedeniyle kalbin yeterli oksijen alamadığı kalp krizine işaret eder. Göğüs sıkışması yaşanıyorsa, özellikle kol veya çeneye yayılan ağrı gibi diğer semptomlar eşlik ediyorsa, derhal tıbbi müdahale gerekir. Düzenli kontroller kalp hastalığını erken tespit etmeye yardımcı olabilir.


Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 6

KOL AĞRISI: BOYUN VE ÜST KOLLAR

Kol ağrısı kalp sorunlarından kaynaklanabilir çünkü kalpten gelen ağrıyı işaret eden sinirler üst vücudu da etkileyebilir. Kol ağrısı açıklanamıyorsa ve göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi diğer semptomlarla ilişkiliyse, derhal acil bakım almak önemlidir. Erken müdahale hayat kurtarabilir.

GÖĞÜS HASTALIĞI

Sıkışma yaygın bir gösterge olsa da, mutlaka sıkı hissettirmeyen rahatsızlık, özellikle tıkalı atardamarlardan kaynaklandığında, kalp sorunlarıyla da ilişkili olabilir. Bu his sıklıkla meydana gelirse doktora görünmek önemlidir. Doktor, kalp sağlığını kontrol etmek için EKG veya stres testi gibi testler yapabilir.

Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor? - 7

KALP ATIŞINDA DÜZENSİZLİK

Kalp atışlarındaki bu düzensizlikler stres, kaygı veya atriyal fibrilasyon gibi daha ciddi durumlardan kaynaklanabilir. Bu atlayan atışlar düzenliyse veya baş dönmesi veya bayılma ile birlikteyse, bir sağlık uzmanına danışma zamanı gelmiştir. Çoğu durumda, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar veya kardiyoversiyon gibi tedaviler yardımcı olabilir.

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