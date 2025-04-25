Kalp hastalığı riskini gösteren 8 işaret: Ne yapmanız gerekiyor?

KOL AĞRISI: BOYUN VE ÜST KOLLAR

Kol ağrısı kalp sorunlarından kaynaklanabilir çünkü kalpten gelen ağrıyı işaret eden sinirler üst vücudu da etkileyebilir. Kol ağrısı açıklanamıyorsa ve göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi diğer semptomlarla ilişkiliyse, derhal acil bakım almak önemlidir. Erken müdahale hayat kurtarabilir.



GÖĞÜS HASTALIĞI



Sıkışma yaygın bir gösterge olsa da, mutlaka sıkı hissettirmeyen rahatsızlık, özellikle tıkalı atardamarlardan kaynaklandığında, kalp sorunlarıyla da ilişkili olabilir. Bu his sıklıkla meydana gelirse doktora görünmek önemlidir. Doktor, kalp sağlığını kontrol etmek için EKG veya stres testi gibi testler yapabilir.