Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizinin en yaygın belirtisi arasında şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması yer alıyor. Ancak bu bilinen yaygın belirtilerin dışında kalp krizinin bir işareti daha var. Uzmanlara göre kalp krizinin aylar öncesinden ortaya çıkan ve kimsenin önemsemediği bir belirtisi daha var. Peki, kalp krizinin ilk belirtisi nedir?
Dünya geneline bakıldığında 2 milyardan fazla kişi kalp-damar hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kalp krizi de önde gelen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp krizini tetikleyen pek çok etken bulunuyor.