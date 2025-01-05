Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı

Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizinin en yaygın belirtisi arasında şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması yer alıyor. Ancak bu bilinen yaygın belirtilerin dışında kalp krizinin bir işareti daha var. Uzmanlara göre kalp krizinin aylar öncesinden ortaya çıkan ve kimsenin önemsemediği bir belirtisi daha var. Peki, kalp krizinin ilk belirtisi nedir?

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 1

Dünya geneline bakıldığında 2 milyardan fazla kişi kalp-damar hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kalp krizi de önde gelen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp krizini tetikleyen pek çok etken bulunuyor.

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Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 2

Sağlıksız beslenme, stres, hareket eksikliği, sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler gibi pek çok etken kalp-damar hastalıkları ve kalp krizini riskini artırabiliyor.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 3

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Büyük çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması sonucu gelişir.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 4

Daha düşük oranlarda ise kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması veya damar tabakalarında ayrılma sonrası kalp damarının tıkanmasıyla kendini gösterir. Kriz sırasında kalp kası yeterli oksijen alamaması nedeniyle gerekli olan fonksiyonlarını yapamaz hale gelir. Süre uzadıkça kalp kası geri dönüşümsüz olarak fonksiyon kaybına uğramaya başlar. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 5

Kalp krizi genellikle aniden ortaya çıksa da bu durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince işaretler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen belirtilerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 6

Kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız olsa da bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir semptom, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez olarak da bilinen terlemedir.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 7

KARDİYOLOG EN ÖNEMLİ BELİRTİSİNİ AÇIKLADI

Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 8

Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.

Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 9

DİKKAT! MENOPOZLA KARIŞTIRILABİLİR

Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırılabileceğinin tipik bir uyarı işaretidir.

Geceleri terleme, menopozun en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu semptomu tetikleyebilir.

Dr. Zi-Jian Xu terleme dışında, kalp krizinin başka tipik semptomları da olduğunu açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi şeyleri içerebilir.


Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı - 10

KALP KRİZİ ERKEN BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Bu belirtilerin arasında ise şunlar bulunmaktadır;

  • Göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi
  • Omuzda ağrı
  • Boyun ve çene ağrısı
  • Terlemek
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Baş dönmesi veya bayılma
  • Nefes darlığı
  • Şiddetli endişe veya karışıklık hissi
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