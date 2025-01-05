Kalp krizi "geliyorum" der: Kalp doktoru aylar öncesinden hissedilen belirtiyi açıkladı

Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.