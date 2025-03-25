Kalp krizi mi, mide ağrısı mı? İkisi arasındaki farkı ayırt edin
Göğüs ağrısı, kalp krizi ile mide ağrısı arasındaki olası karışıklıkla endişe verici olabilir. Kalp krizi ağrısı ağır bir baskı gibi hissedilir ve diğer bölgelere yayılabilirken, mide ağrısı keskin ve yakıcıdır. Ek semptomlarla birlikte şiddetli veya sürekli göğüs ağrısı yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora gitmeniz gerekir.
Göğüs ağrısı korkutucudur. Göğsünüzde aniden bir rahatsızlık hissettiğiniz anda, aklınıza gelen ilk düşünce "Kalp krizi mi geçiriyorum?" olur. Ama bekleyin, ya sadece gazsa?
Birçok kişi kalp krizi semptomlarını mide ağrısıyla karıştırır ve bu da gereksiz paniğe veya tıbbi yardım almada tehlikeli gecikmelere yol açar. Öyleyse, bunu basit bir şekilde açıklayalım: