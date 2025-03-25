Kalp krizi mi, mide ağrısı mı? İkisi arasındaki farkı ayırt edin

Kalp krizi ağrısı genellikle göğüste bir basınç, sıkışma veya ağırlık hissidir. Genellikle "göğüste oturan bir fil" hissine benzetilir. Göğsün orta veya sol tarafında başlama eğilimindedir ve çeneye, kollara (çoğunlukla sol kol), boyuna, omuzlara veya sırta yayılabilir. Rahatsızlık birkaç dakikadan uzun sürer, ara sıra ortaya çıkar ve kaybolur ancak asla gerçekten geçmez. Genellikle aktiviteden sonra veya hareket etmediğinizde bile aniden gelişebilir ve geğirme veya pozisyon değişiklikleriyle rahatlamaz.



Ağrı nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, aşırı yorgunluk veya genellikle kalp krizine eşlik eden yaklaşan bir felaket hissiyle ilişkilidir.





