Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı

Kalp-damar hastalıklarından korunmak ve kalp krizi riskini azaltmanın yolları var. İngiltere'deki East Anglia ve Norfolk Üniversitesi'nden uzmanlar kalp krizi riskini yüzde 39 azaltan bir yöntem buldu. Düzenli olarak merdivenleri kullanmanın herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 24 ve 14 yıl boyunca kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ortaya çıktı.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 1

Kalp krizi, tıbbi adıyla miyokard enfarktüsü, kalp kasına kan ve oksijen taşıyan koroner arterlerin tıkanması sonucu kalp kasının bir bölümüne yeterince kan ulaşamaması durumudur. Bu durum, kalp kasının oksijensiz kalmasına ve hücrelerin ölmesine neden olur. Kalp krizinin hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi hayati önem taşır.

YAŞAM HABERLERİ

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 2

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

  • Göğsün orta veya sol tarafında sıkışma, basınç, dolgunluk veya ağrı hissi
  • Omuzlara, kola (genellikle sol kol), sırt, boyun, çene veya mideye yayılan ağrı
  • Nefes darlığı
  • Soğuk terleme
  • Baş dönmesi, halsizlik veya bayılma
  • Mide bulantısı veya kusma
Not: Özellikle kadınlarda, yaşlılarda ve diyabet hastalarında belirtiler daha az tipik olabilir (örneğin, sadece yorgunluk veya hazımsızlık hissi olabilir).

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 3

Sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları, stres, genetik faktörler kalp krizi riskini artırabilir.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 4

Dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında olan kalp krizini azaltmanın yolları da var.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 5

İngiltere'deki East Anglia ve Norfolk Üniversitesi'nden uzmanlar, ömrü uzatmanın yollarını araştırdı.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 6

Çalışmanın sonuçları Yunanistan'daki European Society of Cardiology's Preventive Cardiology Konferansı'nda açıklandı. 35 ile 84 yaşları arasındaki yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, merdiven çıkmanın kalp-damar hastalığı ve erken ölüm riskini azaltmada rol oynadığı belirlendi.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 7

KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜZDE 39 AZALTIYOR

Düzenli olarak merdivenleri kullanmanın herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 24 ve 14 yıl boyunca kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 39 azalttığını ortaya çıkardı.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 8

MERDİVEN ÇIKMANIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Merdiven çıkma, bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirir. Bu da vücut gücünüzü artırır, dengenizi geliştirir ve günlük aktivitelerde daha fazla dayanıklılık sağlar.

Merdiveni düzenli olarak çıkmak, enerji harcamanıza yardımcı olur. Bu da kilo kontrolüne ve metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunabilir.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 9


Bu egzersiz alışkanlığı, kemik yoğunluğunu artırabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.

Düzenli olarak merdiven çıkmak, endorfin salınımını artırarak ruh halini iyileştirebilir ve stresi azaltabilir.

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı - 10

Merdivenleri kullanarak günlük fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz. Özellikle işyerinde veya evde düzenli olarak merdiven çıkmak, günlük hareket miktarını artırmanın basit bir yoludur.

Merdiven kullanımı, asansör veya araç kullanımına göre çevreye daha az karbon salınımı yapar.

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