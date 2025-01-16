Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı
Kalp-damar hastalıklarından korunmak ve kalp krizi riskini azaltmanın yolları var. İngiltere'deki East Anglia ve Norfolk Üniversitesi'nden uzmanlar kalp krizi riskini yüzde 39 azaltan bir yöntem buldu. Düzenli olarak merdivenleri kullanmanın herhangi bir nedenden ölüm riskini yüzde 24 ve 14 yıl boyunca kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ortaya çıktı.
Kalp krizi, tıbbi adıyla miyokard enfarktüsü, kalp kasına kan ve oksijen taşıyan koroner arterlerin tıkanması sonucu kalp kasının bir bölümüne yeterince kan ulaşamaması durumudur. Bu durum, kalp kasının oksijensiz kalmasına ve hücrelerin ölmesine neden olur. Kalp krizinin hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilmesi hayati önem taşır.