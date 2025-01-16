Kalp krizi ve felç riskini yüzde 39 azaltıyor: Faydası kanıtlandı

MERDİVEN ÇIKMANIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Merdiven çıkma, bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirir. Bu da vücut gücünüzü artırır, dengenizi geliştirir ve günlük aktivitelerde daha fazla dayanıklılık sağlar.



Merdiveni düzenli olarak çıkmak, enerji harcamanıza yardımcı olur. Bu da kilo kontrolüne ve metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunabilir.