Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor?

Karın çevresinde aşırı yağ ile karakterize elma tipi vücut, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kolorektal kanser ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırır. Bunun nedeni, iç organları çevreleyen tehlikeli iç organ yağıdır ve genel sağlığı büyük ölçüde etkiler.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 1

Vücut yağınızı nerede depoladığınız, kanser ve kalp hastalığı dahil olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanma şansınızı etkileyebilir.

YAŞAM HABERLERİ

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 2

Çalışmalar, belirli vücut tiplerinin diğerlerinden daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 3

Araştırmalar, daha geniş bir orta bölüm ve daha geniş bir bel anlamına gelen elma tipi bir vücudunuz varsa, armut tipi insanlara kıyasla kolorektal kanser dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları riskine sokabileceğini gösteriyor.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 4

ELMA TİPİ VÜCUT KOLOREKTAL KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Daha geniş bir orta bölüm, karaciğer, böbrek veya hatta kalp gibi iç organlarınızı saran tehlikeli karın yağı veya iç organ yağının birikmesini gösterir. Bu, cildin hemen altında bulunan olağan yağ değildir, bu gizli tabaka kalbinize zarar verebilir ve sizi kanser, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi diğer sorunlar riskine sokabilir.

Bu durumda da benzer risklerle karşı karşıya kalırsınız çünkü elma tipi vücut, viseral yağın varlığını gösterir ve sağlıklı bir BMI bile sizi kalp sorunları ve tip 2 diyabet gibi zararlı kronik hastalıklardan kurtaramaz.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 5

Elma tipi vücut erkeklerde daha yaygındır ve daha yüksek viseral yağ konsantrasyonu ve artmış kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Armut tipi obezite kadınlarda daha yaygındır ve daha yüksek deri altı yağ dokusu konsantrasyonu nedeniyle metabolik olarak sağlıklı kabul edilir.

Bir çalışma, elma tipi vücut yapısına sahip kişilerin armut tipi vücuda sahip kişilere göre her türlü nedenden dolayı önemli ölçüde daha yüksek ölüm riskine sahip olduğunu bulmuştur.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 6

ELMA TİPİ VÜCUT VE KOLON KANSERİ RİSKİ

Science Advances'ta yayınlanan bir çalışmada, "genel olarak obez" olan veya vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan kişilerin sağlıklı kilodaki kişilere kıyasla kolon kanseri geliştirme riskinin %10 daha yüksek olduğu bulundu.
Ancak, obez olmayan ancak göbek çevresinde fazla kilo taşıyan veya elma tipi vücuda sahip kişilerin, daha küçük bel ölçüsüne sahip kişilere kıyasla kolon kanseri geliştirme olasılığının %12 daha fazla olduğu da gösterildi.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 7

KALP HASTALIĞI

British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir incelemeye göre, daha geniş bir göbek kısmının doğrudan daha yüksek kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu bulundu. Bel çevresinde her 3,9 inçlik artış için, kalp hastalığı riski kadınlarda %3, erkeklerde ise %4 artıyor.

Erkeklerin elma tipi olma olasılığı daha yüksek ancak kadınların vücutları yaşlandıkça elma tipi olabilir. Bu, menopoz sonrası gerçekleşir ve bu tür kişiler normal ve sağlıklı VKİ'ye sahip olsalar bile kalp ve kan damarı sorunları açısından daha yüksek risk altındadır. Birkaç çalışmaya göre daha geniş bir orta bölüm, tip 2 diyabet riskinin artmasıyla da ilişkilidir.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 8

ELMA TİPİ VÜCUDUN SAĞLIK RİSKLERİ

Artan kalp hastalığı riski: Karın çevresinde aşırı yağ olması, yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek tansiyon ve kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kalp hastalığı olasılığının artmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

Tip 2 diyabet geliştirme olasılığının daha yüksek olması: Karın bölgesinde depolanan yağ, insülin direncine katkıda bulunarak vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemesini zorlaştırır ve tip 2 diyabet riskini artırır.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 9

Kolorektal kanser riskinin daha yüksek olması: Araştırmalar, yağın bel çevresinde yoğunlaştığı elma tipi bir vücuda sahip bireylerin, viseral yağın neden olduğu kronik iltihaplanma nedeniyle kolorektal kanser geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Yağlı karaciğer hastalığı: Karın yağı, karaciğerde yağ birikmesiyle oluşan ve tedavi edilmezse karaciğer hasarına veya siroza yol açabilen bir durum olan alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) riskini artırır.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor? - 10

Hormonal dengesizlikler ve metabolik sendrom: Visseral yağ, kortizol ve insülin gibi hormonların üretimini ve dengesini bozarak metabolik sendroma katkıda bulunabilir. Bu durum, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve anormal kolesterol seviyeleri gibi ciddi sağlık sorunları riskini önemli ölçüde artıran bir dizi rahatsızlıktır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER