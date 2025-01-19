Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor?
Karın çevresinde aşırı yağ ile karakterize elma tipi vücut, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kolorektal kanser ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırır. Bunun nedeni, iç organları çevreleyen tehlikeli iç organ yağıdır ve genel sağlığı büyük ölçüde etkiler.
Vücut yağınızı nerede depoladığınız, kanser ve kalp hastalığı dahil olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanma şansınızı etkileyebilir.