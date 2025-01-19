Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor?

Hormonal dengesizlikler ve metabolik sendrom: Visseral yağ, kortizol ve insülin gibi hormonların üretimini ve dengesini bozarak metabolik sendroma katkıda bulunabilir. Bu durum, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve anormal kolesterol seviyeleri gibi ciddi sağlık sorunları riskini önemli ölçüde artıran bir dizi rahatsızlıktır.

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