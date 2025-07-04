Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

Uzmanlar, özellikle henüz teşhis edilmemiş kalp ritim bozukluğu olan bireylerde yüksek dozda kafein tüketiminin tehlikelerine uzun süredir dikkat çekiyor.

Kafein, kalp atış hızını ve kan basıncını artıran hormonların salgılanmasına neden oluyor. Bu da bazı hassas kişilerde atriyal fibrilasyon olarak bilinen ve kalbin hızlı atmasına yol açan bir durumu tetikleyebiliyor.

O'Reilly’nin uyarısı, İngiltere Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) geçtiğimiz yıl yayımladığı benzer bir bildirimden sonra geldi. FSA, 29 yaşındaki bir adamın kafein tozunu yanlış dozda alması sonucu geçirdiği ölümcül kalp krizi sonrası, bu tür ürünlerin tehlikeleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmişti.