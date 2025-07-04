Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor
İrlandalı eczacı Lauren O’Reilly, kalp sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabileceği gerekçesiyle popüler pre-workout (antrenman öncesi) toz takviyelerinden uzak durulması gerektiğini belirtti.
Uzman isim, egzersiz performansını artırdığı iddia edilen bu tür takviyelerin oldukça yüksek miktarda kafein içerdiğini öne sürdü. Bu durum, zamanla tansiyonu tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor ve kalp ritminde bozulmalara yol açabiliyor.