Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor

İrlandalı eczacı Lauren O’Reilly, kalp sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabileceği gerekçesiyle popüler pre-workout (antrenman öncesi) toz takviyelerinden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 1

Uzman isim, egzersiz performansını artırdığı iddia edilen bu tür takviyelerin oldukça yüksek miktarda kafein içerdiğini öne sürdü. Bu durum, zamanla tansiyonu tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor ve kalp ritminde bozulmalara yol açabiliyor.

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Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 2

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekici açıklamalarda bulunan O'Reilly, “Spor öncesi toz takviyeler, genellikle bir ölçek ya da bir porsiyonda 300 mg’dan fazla kafein içeriyor. Bu da bir anda üç fincan kahve içmeye eşdeğer. Bilinçsiz tüketim durumunda kişide yoğun anksiyete, titreme ve kalp çarpıntısı görülebiliyor'' ifadelerini kullandı.

Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 3

O’Reilly, egzersiz öncesi doğal bir alternatif olarak, spordan 30 dakika önce bir muz yemenin yeterli enerji sağlayacağını da ekledi.

Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 4

Uzmanlar, özellikle henüz teşhis edilmemiş kalp ritim bozukluğu olan bireylerde yüksek dozda kafein tüketiminin tehlikelerine uzun süredir dikkat çekiyor.

Kafein, kalp atış hızını ve kan basıncını artıran hormonların salgılanmasına neden oluyor. Bu da bazı hassas kişilerde atriyal fibrilasyon olarak bilinen ve kalbin hızlı atmasına yol açan bir durumu tetikleyebiliyor.

O'Reilly’nin uyarısı, İngiltere Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) geçtiğimiz yıl yayımladığı benzer bir bildirimden sonra geldi. FSA, 29 yaşındaki bir adamın kafein tozunu yanlış dozda alması sonucu geçirdiği ölümcül kalp krizi sonrası, bu tür ürünlerin tehlikeleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmişti.

Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 5

Kişisel antrenör Thomas Mansfield, Ocak 2021’de, önerilen günlük kafein miktarının yedi katı kadar içeren bir karışımı tükettikten sadece birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti. Karışımı içtikten kısa süre sonra ağzından köpük gelmeye başlamış ve göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Soruşturmada, Mansfield’ın paketteki önerilen maksimum dozun neredeyse 16 katını aldığı ortaya çıktı. FSA, bu dozun yaklaşık 200 fincan kahveye eşdeğer olduğunu belirtti.

Daha da endişe verici olan ise FSA’nın verilerine göre, insanların yarısından azı bu tür takviyelerin üzerindeki dozaj talimatlarını okuyor.

Kalp krizine yol açan spor alışkanlığı: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor - 6

Gıda Standartları Ajansı, günlük kafein tüketiminin 400 mg’ı geçmemesi gerektiğini, bunun da yaklaşık dört fincan kahveye denk geldiğini hatırlattı.

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