Kalp profesörü doktor açıkladı: Kalp krizi sessizce geliyor ve bu sadece göğüs ağrısı değil

Kalp krizi, tıbbi adıyla akut miyokard enfarktüsü, kalbe kan taşıyan bir veya daha fazla koroner arterin ani olarak tıkanması sonucu kalp kasına yeterli kan ve oksijen gitmemesiyle oluşan acil bir durumdur. Bu tıkanma genellikle damar içi yağ birikintilerinin (plak) yırtılıp üzerine pıhtı oluşmasıyla meydana gelir. Kan akışı durduğunda, etkilenen kalp kası hızla hasar görür veya ölür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre kardiyovasküler hastalıklar (kalp ve damar hastalıkları) dünya genelinde en önde gelen ölüm nedeni.