Kalp sağlığı için kaç dakika yürümek gerekir? Vücudu böyle etkiliyor

Yoğun gününüzde sadece birkaç dakika bile yürüseniz, sağlığınız üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Yürüyüş, yaş sınırı olmayan en kolay egzersiz türlerinden biridir.

İster uzun bir yürüyüş yapın, ister biraz temiz hava almak için dışarı çıkın veya sadece evinizde dolaşın, yürüyüşün avantajları dağ gibidir. Birkaç dakika yürümenin fiziksel ve duygusal sağlığınız üzerindeki etkilerini öğrenelim.