Kalp sağlığı için portakal suyu Günlük tüketim kolesterolü ve kan basıncını nasıl düşürebilir

Portakal suyu, yağ emilimini azaltarak ve sağlıklı metabolizmayı destekleyerek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek bileşikler olan flavonoidler ve pektin açısından doğal olarak zengindir.



Bazı kanıtlar ayrıca, kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynayan ve yaygın olarak "kötü" kolesterol olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) üzerinde potansiyel bir etkiye işaret ediyor.

Dokuz çalışmanın meta-analizi, portakal suyunun LDL kolesterolü düşürebileceğini gösterse de, toplam kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL veya "iyi" kolesterol) üzerindeki sonuçlar tutarsız olmaya devam ediyor. Araştırmacılar bu etkilerin açıklığa kavuşturulması için daha fazla klinik çalışma yapılması çağrısında bulunmuş olsa da, mevcut kanıtlar portakal suyunun kolesterol yönetimi için faydalı bir beslenme aracı olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.





