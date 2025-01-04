Kalsiyum eksikliğinin 7 ciddi belirtisi: Kendisini el ve ayaklarda ele veriyor, çoğu kişi umursamıyor

Uzun süreli kalsiyum eksikliği, osteoporoz ve osteomalazi gibi ciddi kemik hastalıklarına yol açabilir. Kalsiyumun yetersizliği, kemiklerin mineral yoğunluğunun azalmasına ve buna bağlı olarak kırılganlıklarının artmasına neden olur. Yine, dişlerde de çürükler ve zayıflama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kalsiyum eksikliği, çocuklarda büyüme ve gelişme bozukluklarına yol açabileceği gibi yetişkinlerde de kemik kaybı ve kırık riskini artırabilir.