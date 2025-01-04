Kalsiyum eksikliğinin 7 ciddi belirtisi: Kendisini el ve ayaklarda ele veriyor, çoğu kişi umursamıyor
Kemik ve diş sağlığını desteklemek, kas fonksiyonlarını düzenlemek, sinir iletimini sağlamak, kan pıhtılaşmasını kontrol etmek ve kalp sağlığını korumak için vücudumuz kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalsiyum eksikliği, kemik erimesi ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücut, kalsiyum eksikliği sinyalini çeşitli belirtilerle verebilir.
SİNİR SİSTEMİ BELİRTİLERİ
Kalsiyum, sinir hücreleri arasında elektriksel iletimi sağlayan önemli bir mineraldir. Eksikliği, nörolojik sorunlara yol açabilir. Sinir hücrelerinin elektriksel potansiyelinin düzenlenmesinde kalsiyum iyonlarının rolü büyüktür. Kalsiyum eksikliğinde, sinir hücrelerinin aşırı uyarılması ve bunun sonucunda anksiyete, depresyon, huzursuzluk, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi nörolojik belirtiler gelişebilir. Bu durum; ellerde, ayaklarda veya dudaklarda karıncalanma hissi yaratabilir.