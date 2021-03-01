Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in yeğeni Meena Harris , ünlü bir marka için modellik yapmasıyla gündeme geldi.

Meena Harris, marka için podyuma çıkmadan önce marka için evinde kamera karşısına geçti, oturma odasını mini podyuma çevirdi ve marka için şakacı pozlar verdi.





