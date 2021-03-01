Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, dünyanın en büyük modellik ajansıyla anlaşma yapan ve New York Moda Haftası’nda boy gösteren üvey kızı Ella Emhoff'un ardından yeğeni Meena Harris de modellik yapıyor.
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01.03.2021 - 12:23
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris, ünlü bir marka için modellik yapmasıyla gündeme geldi.
Independent Türkçe'nin Page Six'ten aktardığına göre; Meena Harris, Prada markasının Milano Moda Haftası'nda Sonbahar 2021 ürünlerinin tanıtımından yer alacak.
Meena Harris, marka için podyuma çıkmadan önce marka için evinde kamera karşısına geçti, oturma odasını mini podyuma çevirdi ve marka için şakacı pozlar verdi.
Moda dünyasını yakından takip eden yeğen Harris aynı zamanda Phenomenal'ınkurucusu. Phenomenal'ın amacının kadın haklarını savunan kurumlara bağış sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.
ABD Başkanlık seçimlerinin ardından Meena Harris'in kendi markası için teyzesinin ismini kullandığı iddiası tartışma yaratmıştı.
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