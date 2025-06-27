Kan grubunuza dikkat: Felç riski daha yüksek
Yapılan araştırmalarda A kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. O grubundaki kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.
Son yıllarda yapılan geniş çaplı bir genetik araştırma, kan grubu ile felç riski arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle erken yaşta görülen iskemik felçlere odaklanan çalışma, A kan grubuna sahip bireylerin bu tür felçleri geçirme olasılığının diğer gruplara göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.