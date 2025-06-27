Kan grubunuza dikkat: Felç riski daha yüksek

YAŞ FAKTÖRÜ

Araştırmacılar ayrıca, 60 yaş üstü bireylerde A grubu ile felç riski arasında anlamlı bir bağlantı olmadığını saptadı. Bu da, erken felçlerin oluşum mekanizmasının geç yaşta görülen felçlerden farklı olabileceğini düşündürüyor. Genç bireylerdeki felçlerin daha çok pıhtılaşmaya bağlı nedenlerden, yaşlı bireylerde ise ateroskleroz gibi damar sertliği kaynaklı nedenlerden geliştiği ifade ediliyor.



Uzmanlar, A grubundaki bireylerde görülen %16’lık risk artışının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ancak klinik açıdan mütevazı bir etki yarattığını vurguluyor. Dr. Kittner’a göre, bu bulgu A grubuna sahip bireylerin rutin bir taramaya alınmasını gerektirecek düzeyde değil. Asıl öncelik, yüksek tansiyon, diyabet, sigara kullanımı ve obezite gibi değiştirilebilir risk faktörlerinde olmalı.





