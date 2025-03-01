Kan vermek orucu bozar mı?

KAN BAĞIŞI YAPANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Bağış sırasında yaşanabilecek aşırı halsizlik, tansiyon düşmesi veya bayılma riski sebebiyle bazı sağlık sorunları oluşabilir. Bu gibi durumlarda kişi kendisini iyi hissetmeyip orucunu açmak zorunda kalırsa oruç bozulmuş olur. Meşru bir mazeret nedeniyle oruç bozulursa Ramazan sonrasında sadece kaza etmek gerekir. Bazı uzmanlar, kan bağışının iftardan sonra yapılmasını önerir. Böylece vücut sıvı ve besin dengesini koruyabilir. Genel kabul ise, kan bağışı yapanların oruç ibadetini sürdürmesinde dinen bir engel olmadığı yönündedir. Doktorların da belirttiği gibi, sağlıklı bir yetişkin oruçlu iken az miktarda kan bağışlayabilir ve bu işlem çoğunlukla orucun bütünlüğünü bozmaz. Fakat herkesin bünyesi farklı olduğundan, kan bağışından önce uzman görüşü almak faydalı görülür.





KAN BAĞIŞI YAPANLAR ORUÇ SIRASINDA NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

KAN BAĞIŞI YAPANLAR ORUÇLUYKEN NASIL BESLENMELİDİR?

Kan bağışı yapanların oruç sırasında en çok dikkat etmesi gereken husus, bedenin sıvı ve elektrolit dengesini korumaktır. Kan verildikten sonra hafif bir baş dönmesi veya yorgunluk yaşanabileceği için, bağışın iftar saatine yakın yapılması vücudu destekleyebilir. Kan verildikten sonra oruca devam etmek mümkündür, ancak yoğun baş dönmesi, halsizlik ya da baygınlık hissi olursa sağlık durumunu tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmak gerekir. Uzun süre aç ve susuz kalmak vücudun iyileşme sürecini etkileyebilir. Diyanet, kan vermenin tek başına oruç bozmayacağını bildirse de kişinin oruç sırasında ciddi rahatsızlık yaşaması halinde orucunu bozması ve daha sonra kaza etmesi gerekebilir. Kan bağışı yapanların, oruç tutarken özellikle güneşin en sıcak olduğu saatlerde fazla yorucu faaliyetlerden kaçınmasında fayda vardır. Ayrıca bu kişilerin, sahurda protein ve karbonhidrat dengesi iyi ayarlanmış, bol su içeren bir öğün tercih etmesi önerilir.Kan bağışı yapanlar, oruçluyken beslenme konusunda dikkatli bir planlama yapmalıdır. Sahurda yeterli protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar tüketmek vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilir. Kan bağışı sonrasında vücudun kan üretim sistemi daha fazla destek ister. Bu nedenle özellikle demir ve B12 vitamini yönünden zengin gıdalar tercih edilebilir. Sahurda yoğurt, yumurta, tam buğday ekmeği gibi besinlerin yanı sıra taze sebze ve meyve de tüketmek faydalıdır. Kan bağışı yapanların oruç esnasında su tüketilmediği için iftara kadar dikkatli olması ve vücudun susuz kalmasını engellemesi gerekir. İftarda ise yemeğe hafif çorbalar ya da hurma gibi besleyici ve doğal şeker içeren yiyeceklerle başlamak önerilir. Bu besinler sindirimi desteklediği gibi vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiye hızlı geçiş yapılmasını da sağlar. Kan bağışı ile orucun bir arada yürütülebilmesi, doğru beslenme ve yeterli dinlenme ile mümkün olur.