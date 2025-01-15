Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet'ten oruçluyken kan verilir mi hükmü nedir?

HACAMAT ORUÇ BOZAR MI?

Hacamat yaptırmak, yani vücuttan tedavi amacıyla kan aldırmak, İslam tarihinde tartışmalı bir konu olmuştur. Bu konuda iki farklı hadis bulunmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) şeklinde buyurmuştur. Ancak, başka bir rivayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı da belirtilmiştir (Buhârî, Savm, 32).



Bu iki hadisi bir arada değerlendiren İslam âlimleri, genellikle şu sonuca varmışlardır: Hacamat yapan kişinin orucu, kanın ağız yoluyla vücuda alınması gibi durumlar olmadığı sürece bozulmaz. Ancak, hacamat işlemi sırasında kişi yoğun kan kaybına uğrayabilir ve bu durum güçsüzlük hissine yol açabilir. Bu nedenle, hacamatın iftar sonrasında yapılması öneriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu görüşü desteklemekte ve hacamat yaptırmanın orucu bozmadığını ifade etmektedir. Fakat bu işlemi yaptıracak kişinin fiziksel durumunu göz önünde bulundurması önemlidir. Eğer hacamat, kişinin sağlığını etkileyebilecek kadar zayıf düşmesine yol açıyorsa, oruç sonrasında yapılması daha uygun görülüyor.