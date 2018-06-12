Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun takma kaşları düştü iddiası
Siyaset magazinininde 'yakışıklılığıyla' haber olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ev sahipliğini yaptığı G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği tartışmaların ardından kaşları düşmüş halde medyanın karşısına geçmesi, Twitter'ı salladı.
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Kanada'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başını çektiği 6 gücün ABD Başkanı Donald Trump'a karşı durduğunu gösteren ikonik fotoğrafla tarihe geçerken bir başka görüntü daha gündeme düştü.
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Sputnik Türkiye'nin haberine göre çelik-alüminyum ithalatında yüzde 25-10 ek gümrük vergisi uygulamasına Kanada'yı da dahil eden ve bunu ulusal güvenlikle gerekçelendiren Trump'la bir süredir kıyasıya tartışan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirve sırasında 'kaşlarının düşmesi' Twitter'da çılgınca espri ve teorilere yol açtı.
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3Twitter kullanıcıları, Trudeau'nun sahte kaş taktığı ve zirvede Trump'la kapışmaktan bunların düştüğü yorumlarında adeta söz birliği etti.
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Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basın toplantısında kaşlarının hali, kamera açısı ya da ışıklandırmadan kaynaklanma ihtimali olsa da, sosyal medya kullanıcılarının alay etmesine yol açtı. Trudeau'nun kaşları etiketi trend oldu.
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'TRUMP'TAN KAŞ DAYAĞI'
Siyasi komedyen Tim Young ''Justin Trudeau sahte kaşlar takmış, G7'de Trump'la görüştükten sonra düştüler'' diye tweetlerken Trump'ın Türkçe'de 'İş Bitirme Sanatı' adıyla yayımlanan 'Art of the Deal' kitabına atıf yaptı: ''Bölüm 19: Kaş dayağı.''
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Timmy Tour, Uzay Yolu dizisinin Volkan gezegenli meşhur karakteri Dr. Spock'ın görseli eşliğinde ''Sahte kaş takmış bir Kanada Başbakanı var diyorum, kimse bana inanmıyor, adı Trudeau'' mesajını paylaştı.
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HESAP ADI: TRUDEAU'NUN KAŞLARI
Hemen 'Trudeau'nun kaşları' diye bir hesap açıldı. Hesaptan ''Kanada'nın Başbakanı. Her yerde sahte kaşları savunur. Trump'a tüm gücüm ve iktidarımla direneceğim. Düşmanlarımı dans ederek püskürteceğim'' gibi mesajlar atıldı.
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Skandala 'Kaşgate' adını koyanlar oldu.
''Artık herkes Trudeau'nun kaşlarından isteyecek'' etiketiyle atılan mesajın görseli daha da uçuktu.
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Eddie McClintock ''Pes'' nidasını uzun yollu ifade etti:
''Fermuar inmiş, sıkıntı yok; burun kılları fırlamış, olabilir. Dişine kırıntı sıkışması büyütülecek bir şey değildir. Kaşların düşmesi… Tekrar söylüyorum: Kaşların düşmesi… Bir sorunumuz var Houston.''
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'DÜNYA LİDERLİĞİ KAŞLAR DÜŞENE KADAR'
Gazeteci-yazar John Podhoret ''Trudeau'nun dünya liderine dönüştüğü gün olabilirdi, ama sahte kaşları mahvetti'' görüşündeydi.
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'SAHTE KAŞLARA GÜMRÜK VERGİSİ'
ABD'nin Cumhuriyetçi Partili eski başkan adaylarından, eski Vali, Fox News yorumcusu Mike Huckabee, ''CNN'den flaş flaş flaş! Donald Trump sahte kaşlara yeni gümrük vergisi açıkladı'' diye dalga geçti.