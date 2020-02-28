Kanada Meghan Markle ve Prens Harry'yi artık korumayacak

ntv.com.tr 28.02.2020 - 12:55 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 13:00
Kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry’nin güvenlik masraflarının hükümet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı Kanada’da bir süredir konuşulan bir konuydu.
KANADA 31 MART'TA KORUMAYI BIRAKIYOR
Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kraliyet çifti ile dokuz aylık oğulları Archie’nin önümüzdeki haftalarda statü değişimleri doğrultusunda güvenlik hizmeti gelecek haftalarda duracak. Meghan Markle ve Prens Harry, İngiltere’de son görevlerini yerine getirdikten sonra 31 Mart’ta resmen kraliyet çalışmalarına son vermiş olacaklar.
STATÜLERİ DEĞİŞECEK
Kanada polisinin talebi üzerine Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin, Duke ve Düşes'in Kanada’ya aralıklı olarak gitmeye başladığı Kasım 2019'dan bu yana güvenliklerini sağladıkları belirtildi. Ancak kraliyet unvanlarını bırakmalarının ardından Meghan ve Harry’nin artık diplomat statüleri iptal edileceği için Uluslararası Korunan Kişi statüsünden de çıkacakları belirtildi.
Kanada Hükümeti’nden, British Columbia eyaletine bağlı Vancouver Adası’na yerleşen çiftin, oğulları Archie ile güvenlik ve koruma giderlerinin ne kadar olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
Meghan ve Harry çifti, ocak ayında yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kanada'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth’in de çiftin bu kararını onaylamasının ardından Kanada’nın British Columbia eyaletine yerleşen çift, bundan böyle ihtiyaçları için kamu kaynaklarını kullanmayacaklarını açıklamışlardı.
İNGİLTERE'DE GÜVENLİĞE 650 BİN STERLİN
İngiltere’de kaldıkları sürece Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek olan Sussex çiftinin buradaki güvenliği ise yılda 650 bin sterlin ödenen polisler tarafından gerçekleştirilecek.
Çiftin yılın yarısını geçirecekleri Kanada’da ise 31 Mart’tan sonra nasıl bir güvenlik ve koruma hizmeti alacakları henüz bilinmiyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tartışmalar üzerine daha önce yaptığı açıklamada, ailenin güvenliğinin Kanada’da tehlikeye atılmayacağını söylemişti.