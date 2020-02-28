Kanada Meghan Markle ve Prens Harry'yi artık korumayacak

Kraliyet görevlerini bırakıp Kanada’ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry’nin güvenlik masraflarının hükümet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı Kanada’da bir süredir konuşulan bir konuydu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kraliyet çifti ile dokuz aylık oğulları Archie’nin önümüzdeki haftalarda statü değişimleri doğrultusunda güvenlik hizmeti gelecek haftalarda duracak. Meghan Markle ve Prens Harry, İngiltere’de son görevlerini yerine getirdikten sonra 31 Mart’ta resmen kraliyet çalışmalarına son vermiş olacaklar.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca, “Sussex Dükü ve Düşesi, yılın yarısında Kanada'ya yerleşmeyi seçerek hükümetimize benzeri görülmemiş bir dizi koşul sundu. Kanada Kraliyet Atlı Polisi güvenlik hususlarıyla ilgili olarak en başından beri İngiltere'deki yetkililerle irtibat halinde olmuştur. Dük ve Düşes şu anda Uluslararası Korumalı Kişiler olarak tanındığından, Kanada gerektiğinde güvenlik yardımı sağlama yükümlülüğüne sahiptir” denildi.