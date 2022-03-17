Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı

Montreal'deki Concordia Üniversitesi, baştan sona rapçi Kanye West'ten ilham alan bir ders açılıyor. Ders, sanatçının kendisinin yanı sıra "şöhret ve akıl sağlığı, rüyalar ve kabuslar ve daha da önemlisi kendini gerçekleştirme" temalarını da analiz etmeyi vaat ediyor.

Haberler 17.03.2022 - 10:08

Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı - 1

Montreal'deki Concordia Üniversitesi, baştan sona rap şarkıcısı 'ten ilham alan bir ders açacak.

Independent'in haberine göre, dersi verecek Yassin "Narcy" Alsalman haberi bu hafta duyurdu.

Instagram gönderisinde Alsalman, "Tüm övgüler ona, üniversite seviyesindeki ilk Kanye West odaklı dersi ben veriyor olacağım" yazdı.

Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı - 2

Alsalman, "Öğrencilere yeni ve taze bir şeyler sunmak istiyorum. Bu, üniversiteye daha da harika konuklar getirip dünyayı neslimizin en nüfuzlu sanatçılarından birinin bakış açısıyla ele alma fırsatı" diye devam etti.

Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı - 3

"Bu ders sadece Kanye hakkında değil. Toplum, yaratıcılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, şöhret ve akıl sağlığı, rüyalar ve kabuslar ve daha da önemlisi kendini gerçekleştirme hakkında" diyen Alsalman'ın gönderisine göre ders, Ye'nin sanatını, stilini, müziğini, bir ünlü olarak yaşamını ve bilgi çağındaki kültürel etkilerini analiz edecek.

Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı - 4

Alsalman paylaşımda, "Bu ders, Kanye'nin albümlerinden kültürel, sanatsal ve kişisel bakış açıları olarak yararlanıp onun dehasının evrimini incelerken, Kanye'nin çalışmalarının bütününün ve bunların etkilerinin özgün, karmaşık, ihtilaflı doğasını ve bağlamını, yani 'Kanyetif Uyumsuzluk' kavramını da keşfe çıkıyor" dendi.

Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı - 5

Derse sınırlı sayıda güzel sanatlar öğrencisi alınacak.

Yeni albümü Donda 2'yi yakın zamanda Stem Player'da yayımlayan Ye karışık ve olumsuz incelemeler almıştı.

Rapçi aynı zamanda eski eşi Kim Kardashian'ın erkek arkadaşı Pete Davidson'la da aleni bir anlaşmazlık içinde.

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