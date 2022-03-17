Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı

"Bu ders sadece Kanye hakkında değil. Toplum, yaratıcılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, şöhret ve akıl sağlığı, rüyalar ve kabuslar ve daha da önemlisi kendini gerçekleştirme hakkında" diyen Alsalman'ın gönderisine göre ders, Ye'nin sanatını, stilini, müziğini, bir ünlü olarak yaşamını ve bilgi çağındaki kültürel etkilerini analiz edecek.