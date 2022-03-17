Kanada'da bir üniversite Kanye West üzerine kurulu bir ders açtı

Haberler 17.03.2022 - 10:08
Montreal'deki Concordia Üniversitesi, baştan sona rap şarkıcısı Kanye West'ten ilham alan bir ders açacak.
Independent'in haberine göre, dersi verecek Yassin "Narcy" Alsalman haberi bu hafta duyurdu.
Instagram gönderisinde Alsalman, "Tüm övgüler ona, üniversite seviyesindeki ilk Kanye West odaklı dersi ben veriyor olacağım" yazdı.
Alsalman, "Öğrencilere yeni ve taze bir şeyler sunmak istiyorum. Bu, üniversiteye daha da harika konuklar getirip dünyayı neslimizin en nüfuzlu sanatçılarından birinin bakış açısıyla ele alma fırsatı" diye devam etti.
"Bu ders sadece Kanye hakkında değil. Toplum, yaratıcılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, şöhret ve akıl sağlığı, rüyalar ve kabuslar ve daha da önemlisi kendini gerçekleştirme hakkında" diyen Alsalman'ın gönderisine göre ders, Ye'nin sanatını, stilini, müziğini, bir ünlü olarak yaşamını ve bilgi çağındaki kültürel etkilerini analiz edecek.
Alsalman paylaşımda, "Bu ders, Kanye'nin albümlerinden kültürel, sanatsal ve kişisel bakış açıları olarak yararlanıp onun dehasının evrimini incelerken, Kanye'nin çalışmalarının bütününün ve bunların etkilerinin özgün, karmaşık, ihtilaflı doğasını ve bağlamını, yani 'Kanyetif Uyumsuzluk' kavramını da keşfe çıkıyor" dendi.
Derse sınırlı sayıda güzel sanatlar öğrencisi alınacak.
Yeni albümü Donda 2'yi yakın zamanda Stem Player'da yayımlayan Ye karışık ve olumsuz incelemeler almıştı.
Rapçi aynı zamanda eski eşi Kim Kardashian'ın erkek arkadaşı Pete Davidson'la da aleni bir anlaşmazlık içinde.