Kanada’da Meghan Markle ile Prens Harry’nin koruma masrafları kararsızlığı

Meghan Markle (38) ve Prens Harry’nin (35) kraliyet görevlerini bırakma kararı ve bundan böyle yılın yarısını Kanada’da, yarısını da İngiltere’de geçireceklerini açıklamalarının ardından Kanada’da tartışma başladı. Meghan ve Harry ile sekiz aylık oğulları Archie’nin koruma masraflarını kim karşılayacak?
İngiltere’de Windsor’daki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek olan çift, vergilerle finanse edilen ve yılda 650 bin sterlin ödenen polislerce korunmayı sürdürecek. Aynı durum Kanada’da geçerli olacak mı?
Dün, İngiliz Evening Standart gazetesi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, çift Kanada’dayken korunma masraflarının vergi mükelleflerinin ödemelerinden alınması gerektiği fikrine katıldığını yazdı. Habere göre Trudeau, ailenin güvenliğinin Kanada’da tehlikeye atılmayacağını söyledi.
Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau ise federal hükümetin henüz koruma konusunda karar vermediğini açıkladı. Toronto merkezli gazetelerde Morneau’nun, “Henüz bu mesele hakkında düşünmek için vaktimiz olmadı” dedi.
“Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz. O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailemin çözmesi gereken karmaşık konular ve yapılması gereken daha çok iş var, ancak önümüzdeki günlerde nihai kararların alınmasını istedim."
Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinde yenilikçi bir rol üstlenmeyi ve maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı planladıklarını belirtmişti.