Kanada’da Meghan Markle ile Prens Harry’nin koruma masrafları kararsızlığı

KRALİÇE'DEN AÇIKLAMA

“Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz. O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailemin çözmesi gereken karmaşık konular ve yapılması gereken daha çok iş var, ancak önümüzdeki günlerde nihai kararların alınmasını istedim."