Kanada’da Meghan Markle ile Prens Harry’nin koruma masrafları kararsızlığı

Kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından yılın yarısını Kanada’da, yarısını da İngiltere’de geçireceklerini açıklayan Meghan Markle ve Prens Harry’nin güvenliği Kanada’nın gündeminde. Koruma masraflarının vergilerden karşılanıp karşılanmayacağı konusu tartışılıyor. Kanada Başbakanı vergilerden karşılanmasını desteklerken Hükümet henüz kararsız.

KİM KORUYACAK?

Meghan Markle (38) ve Prens Harry’nin (35) kraliyet görevlerini bırakma kararı ve bundan böyle yılın yarısını Kanada’da, yarısını da İngiltere’de geçireceklerini açıklamalarının ardından Kanada’da tartışma başladı. Meghan ve Harry ile sekiz aylık oğulları Archie’nin koruma masraflarını kim karşılayacak?

KANADA HALKI MI ÖDEYECEK?

İngiltere’de Windsor’daki Frogmore Kır Evi’nde yaşamaya devam edecek olan çift, vergilerle finanse edilen ve yılda 650 bin sterlin ödenen polislerce korunmayı sürdürecek. Aynı durum Kanada’da geçerli olacak mı?

KANADA BAŞBAKANI ONAYLADI

Dün, İngiliz Evening Standart gazetesi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, çift Kanada’dayken korunma masraflarının vergi mükelleflerinin ödemelerinden alınması gerektiği fikrine katıldığını yazdı. Habere göre Trudeau, ailenin güvenliğinin Kanada’da tehlikeye atılmayacağını söyledi.

HÜKÜMET HENÜZ KARAR VERMEDİ

Kanada Ekonomi Bakanı Bill Morneau ise federal hükümetin henüz koruma konusunda karar vermediğini açıkladı. Toronto merkezli gazetelerde Morneau’nun, “Henüz bu mesele hakkında düşünmek için vaktimiz olmadı” dedi.

ZİRVE YAPILDI

İngiltere kraliyet üyeleri dün Sandringham'da Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı bir zirve gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Zirvenin gündeminde kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak, finansal olarak bağımsız olmak isteyen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle vardı.

ANLAŞTILAR

Kraliçe, Prens Harry ve Meghan Markle ile çiftin kraliyetteki resmi görevlerinden ayrılma kararına yönelik bir 'geçiş dönemi' konusunda anlaştı. Çiftin geleceği hakkında 'çok yapıcı tartışmalar’ sonucu Kraliçe tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

KRALİÇE'DEN AÇIKLAMA

“Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz. O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailemin çözmesi gereken karmaşık konular ve yapılması gereken daha çok iş var, ancak önümüzdeki günlerde nihai kararların alınmasını istedim."

ÇALIŞACAKLAR

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinde yenilikçi bir rol üstlenmeyi ve maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı planladıklarını belirtmişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER