Kanbolat Görkem Arslan'a son veda. "Dünya bir beyefendi kaybetti"
12.02.2026 16:34
Son Güncelleme: 12.02.2026 16:44
NTV - Haber Merkezi
"Poyraz Karayel" dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
EVİNDE RAHATSIZLANDI
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, önceki gece Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalesi evde yapılan ünlü isim, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
45 yaşındaki ünlü ismin kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
"KABULLENMESİ ÇOK ZOR"
Arslan'ın “Poyraz Karayel” dizisindeki rol arkadaşları Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler cenaze törenine katıldı.
Musa Uzunlar, üzüntüsünü “Böyle bir durumda insan söyleyecek bir şey de bulamıyor. Kabullenmesi çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim ya da ertelemeyelim. Tek söyleyebileceğim bu” sözleriyle aktardı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Cem Cücenoğlu ise "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. İyilikleriyle adını, sanını bilmediğimiz belki de binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Dünya bir beyefendi kaybetti, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti" dedi.
Cücenoğlu, konuşmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Gözyaşlarına boğulan Emel Çölgeçen ise "O kadar üzgünüm ki. Çok erken. Canım benim, çok üzgünüm tarif edemeyeceğim" dedi.
Birce Akalay da “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşının vefatı için “Dünya iyisi bir adamdı. Ben inanamıyorum hala” ifadelerini kullandı.
Kanbolat Görkem Arslan'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.
1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Yer Gök Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Tatar Ramazan”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer aldı.
Bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.