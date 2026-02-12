Kanbolat Görkem Arslan'a son veda. "Dünya bir beyefendi kaybetti"

Cem Cücenoğlu ise "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. İyilikleriyle adını, sanını bilmediğimiz belki de binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Dünya bir beyefendi kaybetti, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti" dedi.

Cücenoğlu, konuşmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarına boğulan Emel Çölgeçen ise "O kadar üzgünüm ki. Çok erken. Canım benim, çok üzgünüm tarif edemeyeceğim" dedi.

Birce Akalay da “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşının vefatı için “Dünya iyisi bir adamdı. Ben inanamıyorum hala” ifadelerini kullandı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.