Kanbolat Görkem Arslan'dan geriye bu kareler kaldı. Deniz Çakır'dan duygulandıran paylaşım
13.02.2026 14:24
NTV - Haber Merkezi
Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında vefat etti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Arslan'ın yakın arkadaşı Deniz Çakır, ünlü ismin seneler önce çekilen karelerini paylaştı.
"Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle şöhreti yakalayan Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
45 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Ani vefatıyla yakınlarını yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenaze törenine ailesi ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Deniz Çakır, Birce Akalay, Emel Çölgeçen cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü ismin acılı anne, babası ve eşi ise ayakta durmakta zorlandı.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIM
Arkadaşının vefatıyla yıkılan Deniz Çakır, Kanbolat Görkem Arslan'ın ardından yürek burkan paylaşımlar yaptı. Çakır, Arslan'ın seneler önce, üniversite yıllarında birlikte verdikleri bir pozu ve 2002'de çekilen bir videoyu yayınladı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, "Yer Gök Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Tatar Ramazan”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi yapımlarda rol aldı.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Arslan, bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkıyordu. Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında da dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.