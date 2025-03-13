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Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi?

Kanlı Ay Tutulması, dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek. Gök olayı sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek Güneş ışığının Ay'a yansımasını engelleyecek ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Atmosferde kırılan ışıklar, Ay'a kırmızı rengini vereceğinden ay tutulması "Kanlı Ay" olarak tanımlanıyor. Gök olayını takip edebilmek için özel bir ekipmana ihtiyaç bulunmayacak. Tutulmayı canlı izlemek isteyenler, tutulmanın başladığı saatte gökyüzüne bakacak. Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi? - 1

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın tam ortasına girerek güneş ışığını engelleyecek ve Ay yüzeyine gölge gibi düşecek. Gök olayı gerçekleşirken ise Ay, kırmızımsı ve kırmızı arasında renk alırken “Kanlı Ay” ortaya çıkacak. Bu yıl iki kez gerçekleşecek tutulma farklı tarihlerde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. Tutulmalardan ilki içinde bulunduğumuz mart ayında ikincisi ise eylül ayında gerçekleşecek. Kanlı Ay Tutulması’na şahit olmak isteyenler ise “ Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi” sorusuna cevap arıyor.

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Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi? - 2

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulmasında, Ay belli bir süreliğine Dünya’nın gölgesinde kalacak. Ay’ın Dünya’nın gölgesinin en karanlık kısmına düşmesi tam gölge olarak adlandırılıyor. Yarı gölge durumunda ise Penumbra oluşuyor.

Kızıl görünüm veya diğer bir ifadeyle Kanlı Ay Tutulması tam tutulma sırasında gözleniyor. Güneş ışığı, Dünya’nın atmosferinden geçerken mavi ışık filtreleniyor.

Kalan Işık, Ay’a ulaşmasıyla onun kızıl görünmesine sebep olurken Ay’ın tutulma sırasında kızıl bir görünüme bürünmesi “Kanlı Ay” oalrak adlandırılıyor.

Tam Ay Tutulması Perşembe gecesini Cuma gününe bağlayan gün gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatiyle sabah saat 09.20'de başlayacak ve 40 dakika sonra en yoğun halini alacak.

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi? - 3

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu gece gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması, Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler tarafından sağlıklı bir şekilde izlenebilecek. Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresi olarak da bilinen “Totalite” kısmen görebilecek. Türkiye’den ise Kanlı Ay Tutulması doğrudan gözlemlenemeyecek.

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi? - 4

AY TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?

Dünya’nın Ay ile Güneş arasına girerek Ay’a gölge düşürmesi “Ay Tutulması” olarak adlandırılır. Tutulmalar ise sadece dolunay evresinde gerçekleşir. Yarı Gölgeli Ay Tutulması, Parçalı Ay Tutulması ve Tam Ay Tutulması olmak üzere üç tutulma vardır.

Yarı gölgeli ay tutulmasında, Dünya’nın yarı gölgesine girer. Bu gölge Ay’ın yüzeyinde belli belirsiz bir şekilde göründüğünden bu tarz tutulmaların gözlemlenmesi oldukça zordur. parçalı ay tutulmasında ise Ay’ın bir kısmının Dünya’nın yarı gölgesine değil tam gölgesine girmesiyle oluşur. Parçalı ay tutulması ay yüzeyinde net bir şekilde gözlemlenirken bir bölge oluşturur ve bu tutulma çıpla gözle de izlenebilir.

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