Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den çıplak gözle izlenir mi?

AY TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?

Dünya’nın Ay ile Güneş arasına girerek Ay’a gölge düşürmesi “Ay Tutulması” olarak adlandırılır. Tutulmalar ise sadece dolunay evresinde gerçekleşir. Yarı Gölgeli Ay Tutulması, Parçalı Ay Tutulması ve Tam Ay Tutulması olmak üzere üç tutulma vardır.



Yarı gölgeli ay tutulmasında, Dünya’nın yarı gölgesine girer. Bu gölge Ay’ın yüzeyinde belli belirsiz bir şekilde göründüğünden bu tarz tutulmaların gözlemlenmesi oldukça zordur. parçalı ay tutulmasında ise Ay’ın bir kısmının Dünya’nın yarı gölgesine değil tam gölgesine girmesiyle oluşur. Parçalı ay tutulması ay yüzeyinde net bir şekilde gözlemlenirken bir bölge oluşturur ve bu tutulma çıpla gözle de izlenebilir.