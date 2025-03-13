Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den çıplak gözle izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması bu gece mi, saat kaçta yaşanacak?
Kanlı Ay Tutulması, Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeden canlı olarak izlenebilecek. Gök olayı sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek Güneş ışığının Ay'a yansımasını engelleyecek ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Atmosferde kırılan ışıklar, Ay'a kırmızı rengini vereceğinden ay tutulması "Kanlı Ay" olarak tanımlanıyor. Gök olayını takip edebilmek için özel bir ekipmana ihtiyaç bulunmayacak. Tutulmayı canlı izlemek isteyenler, tutulmanın başladığı saatte gökyüzüne bakacak. Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın tam ortasına girerek güneş ışığını engelleyecek ve Ay yüzeyine gölge gibi düşecek. Gök olayı gerçekleşirken ise Ay, kırmızımsı ve kırmızı arasında renk alırken “Kanlı Ay” ortaya çıkacak. Bu yıl iki kez gerçekleşecek tutulma farklı tarihlerde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. Tutulmalardan ilki içinde bulunduğumuz mart ayında ikincisi ise eylül ayında gerçekleşecek. Kanlı Ay Tutulması’na şahit olmak isteyenler ise “ Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi” sorusuna cevap arıyor.