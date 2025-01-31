Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti
30 yaşındaki Selina Wein, uzun süredir Covid hastası olduğunu düşünüyordu ancak sol göğsünde fark ettiği kitle sonrası endişelenerek hastaneye gitti. Yapılan detaylı taramalarda talihsiz kadının meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Bir süredir oldukça halsiz hisseden Wein, bu durumun Covid-19'un kalıcı semptomlarından biri olduğunu sandı. Daha sonrasında bulanık görme sorunu yaşayan Wein, duş aldığı esnada sol göğsündeki kitleyi hissetti.
En yakın sağlık kuruluşuna giderek çeşitli testler yaptıran 30 yaşındaki kadın, meme kanseri olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.