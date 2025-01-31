Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme kanseri tedavisi; kanserin türüne, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiye özel olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:



Cerrahi müdahale: Kanserli doku veya tümörün cerrahi olarak çıkarılması, meme kanserinin tedavisinde en yaygın yöntemdir. Bazı durumlarda meme tamamen alınabilir bazen ise sadece tümörlü bölge çıkarılır.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmeye veya büyümelerini durdurmaya yönelik ilaç tedavisidir. Kemoterapi genellikle cerrahiden sonra, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için kullanılır.

Radyoterapi: Kanserli hücreleri yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Genellikle cerrahiden sonra kalıcı kanser hücrelerini yok etmek için uygulanır.

Hormon tedavisi: Bazı meme kanserleri hormonlara duyarlıdır. Bu durumda, hormon tedavisi kanserin büyümesini durdurmak amacıyla kullanılabilir.

Targeted (hedefe yönelik) tedavi: Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen özel ilaçlar kullanılır. Bu tedavi, genellikle genetik testlerle belirlenen hedefler doğrultusunda yapılır.

Meme kanseri tedavisinde erken tanı ve müdahale çok önemlidir. Erken evrede tespit edilen meme kanseri tedavi edilebilir ve iyileşme şansı oldukça yüksektir.