Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti

30 yaşındaki Selina Wein, uzun süredir Covid hastası olduğunu düşünüyordu ancak sol göğsünde fark ettiği kitle sonrası endişelenerek hastaneye gitti. Yapılan detaylı taramalarda talihsiz kadının meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti - 1

Bir süredir oldukça halsiz hisseden Wein, bu durumun Covid-19'un kalıcı semptomlarından biri olduğunu sandı. Daha sonrasında bulanık görme sorunu yaşayan Wein, duş aldığı esnada sol göğsündeki kitleyi hissetti. 

En yakın sağlık kuruluşuna giderek çeşitli testler yaptıran 30 yaşındaki kadın, meme kanseri olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

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Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti - 2

Kemoterapi sürecini başarıyla tamamlayan Wein, şimdilerde tümörün büyümesini engellemek için anti-hormon tedavisi görüyor.

Teşhis sonrası yaşam alışkanlıklarında büyük değişikliklere giden Wein, kanser karşıtı besinlere yöneldi. TikTok'ta hastalık süreci ve sonrası hakkında paylaşımlar yapan Selina Wein, beslenme listesine kereviz suyu, brokoli, karnabahar, kuruyemiş, tatlı patates, kinoa, çiğ sarımsak, zerdeçal, zeytinyağı, zencefil, mercimek, fasulye, lahana turşusu, kimchi ve yeşil çay gibi sağlıklı seçenekler eklediğini ifade etti.

Kansere yakalandığına inanamadığını belirten Wein, bu sancılı süreci ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla atlatabildiğini söyledi.

Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti - 3

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, memede bulunan hücrelerin anormal şekilde büyüyüp çoğalarak tümör oluşturduğu bir kanser türüdür. Meme kanseri, genellikle memede bir kitle ya da sertlik hissedilmesi ile fark edilir ancak bazen hiçbir belirti vermez ve hastalık, rutin taramalarla tespit edilebilir.

Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti - 4

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genel olarak şu semptomlar görülür:

  • Memede kitle ya da sertlik hissi
  • Meme şeklinde değişiklik (örneğin, ciltte çökme veya kabarıklık)
  • Meme ucundan sıvı gelmesi (kanlı ya da berrak olabilir)
  • Meme cildinde kızarıklık ya da pullanma
  • Koltuk altı bölgesinde şişlik veya ağrı

Bu belirtiler her zaman kanserin varlığına işaret etmez fakat kesin bir tanı koymak için doktora başvurulmalıdır.

Kanser belirtilerini Covid-19 sanmıştı: Korkunç gerçeği duş alırken fark etti - 5

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme kanseri tedavisi; kanserin türüne, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiye özel olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Cerrahi müdahale: Kanserli doku veya tümörün cerrahi olarak çıkarılması, meme kanserinin tedavisinde en yaygın yöntemdir. Bazı durumlarda meme tamamen alınabilir bazen ise sadece tümörlü bölge çıkarılır.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmeye veya büyümelerini durdurmaya yönelik ilaç tedavisidir. Kemoterapi genellikle cerrahiden sonra, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için kullanılır.

Radyoterapi: Kanserli hücreleri yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Genellikle cerrahiden sonra kalıcı kanser hücrelerini yok etmek için uygulanır.

Hormon tedavisi: Bazı meme kanserleri hormonlara duyarlıdır. Bu durumda, hormon tedavisi kanserin büyümesini durdurmak amacıyla kullanılabilir.

Targeted (hedefe yönelik) tedavi: Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen özel ilaçlar kullanılır. Bu tedavi, genellikle genetik testlerle belirlenen hedefler doğrultusunda yapılır.

Meme kanseri tedavisinde erken tanı ve müdahale çok önemlidir. Erken evrede tespit edilen meme kanseri tedavi edilebilir ve iyileşme şansı oldukça yüksektir.

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