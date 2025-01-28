Kanser boşanmaları tırmanışa geçti: Hasta olduğunu öğrenenler soluğu avukatta alıyor
37 yaşındaki aile hukuku uzmanı Cassandra Kalpaxis, kendisine boşanmak için başvuran çiftler arasında kanser hastası olanların ağırlıklı olduğunu söyledi. Kalpaxis, ''Birçok çift, kanser tedavisinin ortasında boşanma kararı alıyor. Bu durumu her defasında şaşkınlıkla karşılıyorum'' dedi.
14 yıldır boşanma avukatlığı yapan Cassandra Kalpaxis, kanser gibi ölümcül hastalık teşhisi alan evli bireylerin, ayrılığa daha yatkın olduklarını öne sürdü.
Uzman isim, bu durumu "Ya hayatın ne kadar kısa olduğunu fark edip sahte bir yaşantıyı geride bırakmak istiyorlar ya da artık aşık olmadıkları partnerlerinin yanında ölmek istemiyorlar'' sözleriyle açıkladı.