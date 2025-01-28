Kanser boşanmaları tırmanışa geçti: Hasta olduğunu öğrenenler soluğu avukatta alıyor

Uzman isme göre; kadınlar, hasta olduklarında hayatın yükünü ortak olarak paylaşmadıklarını fark ediyorlar. Bu durum hem kalplerini kırıyor hem de stres seviyelerini artırıyor. Partnerlerinden daha fazla destek bekledikleri bu karanlık dönemde, beklentileri boşa çıkınca ayrılık kararı kaçınılmaz oluyor.

''Boşanma davası devam ederken, ölen müvekillerim bile oldu'' diyen Kalpaxis, ''Bu tür risklere karşı bazen süreci hızlandırmamız gerekebiliyor'' şeklinde konuştu.