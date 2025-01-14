Kanser riskini artıran en popüler alışkanlık: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor, onkoloji diyetisyeni uyardı

Beta-karoten, havuç ve tatlı patates gibi sarı ve turuncu meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir pigmenttir ve vücutta A vitaminine dönüşerek bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için faydalar sağlar. Ancak yapılan araştırmalar, beta-karoten takviyesi alan sigara içicilerinin kansere yakalanma riskinin beşte bir oranında daha fazla olduğunu ortaya koydu. Asbeste maruz kalan kişilerde ise bu riskin yüzde 28 arttığı gözlemlendi.