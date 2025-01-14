Kanser riskini artıran en popüler alışkanlık: Milyonlarca kişi aynı hatayı yapıyor, onkoloji diyetisyeni uyardı
Son yıllarda tüm dünyada kullanımı oldukça yaygınlaşan vitamin ve mineral takviyelerinin, genel sağlık üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğu konuşuluyor. Onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews, bu takviyelerin bilinçsiz kullanımının kanser riskini artırdığını öne sürerek uyarıda bulundu.
Nichole Andrews, uzun süredir vitamin ve mineral takviyelerinden uzak durduğunu belirterek, bu takviyelerin kanser riskini artırabileceğini belirtti. Andrews, "Doktorum önermedikçe hiçbir takviye almıyorum, tüm besinlerimi yiyeceklerden alıyorum" dedi.