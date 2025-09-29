Kanser riskini azaltmada güçlü etkisi varmış: Her derde deva baharat
Uzmanlar, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı tercihlerinin de kanser riskinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Beslenme düzeni, egzersiz, tütünden uzak durma ve alkolü sınırlama, sağlığı koruyan başlıca alışkanlıklar arasında yer alıyor. Bazı besinler ve baharatlar kanser riskini azaltmada önemli yol oynayabilir.
Bu noktada, günlük öğünlere dahil edilebilecek basit bir baharat öne çıkıyor: zerdeçal.
GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Asya mutfaklarında yüzyıllardır kullanılan zerdeçal, içerdiği kurkumin adlı bileşen sayesinde antioksidan, antienflamatuar ve kanser karşıtı özellikler taşıyor.