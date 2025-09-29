Kanser riskini azaltmada güçlü etkisi varmış: Her derde deva baharat

Uzmanlar, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı tercihlerinin de kanser riskinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Beslenme düzeni, egzersiz, tütünden uzak durma ve alkolü sınırlama, sağlığı koruyan başlıca alışkanlıklar arasında yer alıyor. Bazı besinler ve baharatlar kanser riskini azaltmada önemli yol oynayabilir.

Bu noktada, günlük öğünlere dahil edilebilecek basit bir baharat öne çıkıyor: zerdeçal.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Asya mutfaklarında yüzyıllardır kullanılan zerdeçal, içerdiği kurkumin adlı bileşen sayesinde antioksidan, antienflamatuar ve kanser karşıtı özellikler taşıyor.

Halk sağlığı uzmanı Pam Hartnett, kısa süreli iltihaplanmanın vücudu iyileştirici etkisi olduğunu ancak kronik iltihaplanmanın kanserin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturduğunu belirterek, “Zerdeçal bu noktada devreye girerek kronik iltihabı azaltır ve bağışıklık sisteminin hasarlı hücreleri erken dönemde temizlemesine yardımcı olur” dedi.

Diyetisyen Victoria Whittington ise kurkuminin hücreleri DNA hasarına karşı koruyan güçlü bir antioksidan gibi davrandığını vurguladı.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının kanser riskinde kritik rol oynadığını ortaya koyuyor. Hartnett, “Sağlıklı bir mikrobiyom bağırsak duvarını güçlendirir, iltihabı azaltır ve bağışıklığı destekler. Bu da vücudu kansere karşı daha dirençli hale getirir” ifadelerini kullandı.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar, zerdeçalın hem tatlı hem tuzlu tariflere kolayca eklenebileceğini belirtiyor.

Sağlıklı yağlarla tüketin: Zeytinyağı, avokado yağı veya hindistan cevizi sütü ile birlikte kullanılması öneriliyor.

Tatlılara ekleyin: Yulaf ezmesine, keklere veya muzlu ekmeğe bir çay kaşığı zerdeçal katılabiliyor.


Yemeklere serpin: Çorba, sebze yemekleri, yumurta ve hatta böreklere eklenebiliyor.

İçeceklerde deneyin: Smoothie’lere, shake’lere veya sütle hazırlanan “altın süt” tarifine dahil edilebiliyor.


Uzmanlara göre, beslenmeye düzenli olarak eklenen bu baharat, sağlığı korumada etkili bir strateji olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

