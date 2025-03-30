Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor
İzmir'de yaşayan Hazel Aymaz, 11 yıl önce yakalandığı tiroit kanseriyle mücadele sürecinde parşömene yöneldi. 5 yıllık tedavi süresince parşömene çizimler yapan Aymaz, bu işin kendisini motive ettiğini anlattı.
Bergama ilçesinde geleneksel mesleklerden biri olan parşömen üretimi, binlerce yıldır bölge halkı tarafından icra ediliyor. İnceltilmiş hayvan derisinden elde edilen bir kağıt türü olan parşömen, dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle günümüzde halen rağbet görüyor.