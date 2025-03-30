Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor

İzmir'de yaşayan Hazel Aymaz, 11 yıl önce yakalandığı tiroit kanseriyle mücadele sürecinde parşömene yöneldi. 5 yıllık tedavi süresince parşömene çizimler yapan Aymaz, bu işin kendisini motive ettiğini anlattı.

Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor - 1

Bergama ilçesinde geleneksel mesleklerden biri olan parşömen üretimi, binlerce yıldır bölge halkı tarafından icra ediliyor. İnceltilmiş hayvan derisinden elde edilen bir kağıt türü olan parşömen, dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle günümüzde halen rağbet görüyor. 

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Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor - 2

İlçede yaşayan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip Hazel Aymaz, kanser tedavisi süresince şifa bulduğu parşömeni 11 yıldır işliyor, 6 yıldır da üretiyor. Satış elemanı olarak girdiği parşömen dükkanında parşömene gönül veren Aymaz’a, işe başladıktan 3 ay sonra kanser teşhisi konuldu. 

Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor - 3

''TAMAMEN MERAKLA BAŞLADI''

Hazel Aymaz kanser teşhisi konulduktan sonra parşömen çizimine ağırlık vererek, parşömenin kendisine terapi olduğunu söyledi. Hazır parşömene çizim yapmanın kıymetli olduğunu ancak unutulmaya yüz tutmuş zanaatın yaşatılması adına da üretiminin gerekli olduğunu düşündüğünü aktaran Aymaz, "Bu yolculuk tamamen merakla başladı. Parşömenin üretim süreci çok meşakkatli. Zor bir iş ama bana terapi gibi geldi. Kullandığım antidepresanları da bıraktım. Bu şifalı topraklardan da parşömenle beraber şifalandığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor - 4

''BENİ MOTİVE EDİYOR''

11 yıl önce kanser teşhisi konduğunu, 5 yıl radyoterapi gördüğünü dile getiren Hazel Aymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radyoterapi boyunca halsiz ve hasta olduğum zamanlar çoktu, o dönemlerde parşömen çizimine ağırlık verdim. Bu topraklardan şifa aldım. 5 yıllık tedavinin sonunda şifalandıktan sonra şu anda sağlıklı bir insanın bile zor yapabileceği bir işi yapıyor olmak beni motive ediyor. Topraklarımdan aldığım kültürel mirasla bulduğum şifayı şimdi umut olarak dağıttığımı düşünüyorum"

Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor - 5

25 GÜNDE ÜRETİLİYOR

Parşömenin yaklaşık 25 günlük bir sürede üretildiğini ifade eden Aymaz, "Oldukça meşakkatli, yorucu bir iş. Fiziksel olarak güç istiyor. Üretimde belli aşamalar var. Deriyi kireçte bekletiyorum, inceltiyorum, temizliyorum, yağ ve tüylerinden arındırıyorum. Kurutma safhasından sonra dükkanıma getirdiğim derilerin üzerinde çalışıyorum. Parşömenin üzerine çizimler yapıyorum" diye konuştu. Bergama'da parşömeni geleneksel yöntemlerle üretmeye devam eden son ‘karatabak’ ustası 92 yaşındaki İsmail Araç'ın kendisine yol gösterdiğini ve ışık olduğunu dile getiren Hazel Aymaz, "Benden sonra başka kadın arkadaşlarımız da parşömen üretmeye başladı. Halihazırda benim yetiştirdiğim bir çırak var. Kendi adıma parşömen için ne gerekliyse yapmaya çalışıyorum" dedi. (DHA)

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