Kanser tedavisinde terapi oldu: 6 yıldır parşömen üretiyor

25 GÜNDE ÜRETİLİYOR

Parşömenin yaklaşık 25 günlük bir sürede üretildiğini ifade eden Aymaz, "Oldukça meşakkatli, yorucu bir iş. Fiziksel olarak güç istiyor. Üretimde belli aşamalar var. Deriyi kireçte bekletiyorum, inceltiyorum, temizliyorum, yağ ve tüylerinden arındırıyorum. Kurutma safhasından sonra dükkanıma getirdiğim derilerin üzerinde çalışıyorum. Parşömenin üzerine çizimler yapıyorum" diye konuştu. Bergama'da parşömeni geleneksel yöntemlerle üretmeye devam eden son ‘karatabak’ ustası 92 yaşındaki İsmail Araç'ın kendisine yol gösterdiğini ve ışık olduğunu dile getiren Hazel Aymaz, "Benden sonra başka kadın arkadaşlarımız da parşömen üretmeye başladı. Halihazırda benim yetiştirdiğim bir çırak var. Kendi adıma parşömen için ne gerekliyse yapmaya çalışıyorum" dedi. (DHA)