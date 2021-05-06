Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım

Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, yeni bir açıklama yayınladı. Ergüder sağlık durumu hakkında, "3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım" bilgisini paylaştı.

06.05.2021 - 14:50

Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım - 1
Meme kanserine yakalanan ve bu nedenle rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılan Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor.


Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım - 2
Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu hakkında bir açıklama yayınladı.


Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım - 3
43 yaşındaki oyuncu bir fotoğraf da paylaşarak şu bilgileri verdi: "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım."


Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım - 4
"Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum"


Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım - 5
Ergüder'e Asuman Dabak, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, İlkin Tüfekçi, Ece Dizdar, Burcu Biricik ve Mine Tugay gibi birçok ünlü ismin yanı sıra hayranlarından da destek mesajı yağdı.

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