Kanseri yenen Rod Stewart: Doktora gitmelisiniz

Dünyaca ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, 3 yıldır mücadele ettiği prostat kanserini yendiğini duyurdu. Stewart erkeklere de “Beyler, gerçekten doktora gitmelisiniz” diye seslendi.
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İngiltere’nin Surrey kentindeki bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Rod Stewart, hastalık sürecini davetlilere anlattı.
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2016 yılında bir check-up sırasında prostat kanseri olduğunu öğrenen rock yıldızı, erken teşhisin önemine değindi.
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74 yaşındaki şarkıcı şu sözleri dile getirdi: “Kimse bilmiyor bunu ama şimdi sizlerle paylaşmamın zamanının geldiğini düşündüm. Prostat kanseri oldum ve hastalığı yendim. Pek çok test yaptırdım. Sonuçlarım gayet iyi çıktı” dedi.
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Hastalığın rutin bir kontrol sırasında tespit edildiğini söyleyen Stewart, salonda bulunan erkeklere de “Beyler, gerçekten doktora gitmelisiniz” diye seslendi.
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Stewart, pozitif olmanın ve gülmeyi eksik etmemenin de önemli bir etken olduğunu belirtti.