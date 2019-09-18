NTV

Kanseri yenen Rod Stewart: Doktora gitmelisiniz

Dünyaca ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, 3 yıldır mücadele ettiği prostat kanserini yendiğini duyurdu. Stewart erkeklere de “Beyler, gerçekten doktora gitmelisiniz” diye seslendi.

  • 1

    İngiltere’nin Surrey kentindeki bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Rod Stewart, hastalık sürecini davetlilere anlattı.


  • 2

    2016 yılında bir check-up sırasında prostat kanseri olduğunu öğrenen rock yıldızı, erken teşhisin önemine değindi.


  • 3

    74 yaşındaki şarkıcı şu sözleri dile getirdi: “Kimse bilmiyor bunu ama şimdi sizlerle paylaşmamın zamanının geldiğini düşündüm. Prostat kanseri oldum ve hastalığı yendim. Pek çok test yaptırdım. Sonuçlarım gayet iyi çıktı” dedi.


  • 4

    Hastalığın rutin bir kontrol sırasında tespit edildiğini söyleyen Stewart, salonda bulunan erkeklere de “Beyler, gerçekten doktora gitmelisiniz” diye seslendi.


  • 5

    Stewart, pozitif olmanın ve gülmeyi eksik etmemenin de önemli bir etken olduğunu belirtti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin