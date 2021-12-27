Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu

Geçen ay sarf ettiği "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken West’in, yeni satın aldığı ev sayesinde bu amacına yaklaşmaya çalıştığı düşünüldü. West, Kardashian'ın karşı sokağındaki yeni ev için 4,5 milyon dolar ödedi.