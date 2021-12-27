Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 15:12
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, pek çok yıldızın evinin bulunduğu Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesinden ev aldı. Adını Ye olarak değiştiren 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni eviyle, boşanma aşamasında olduğu dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’a daha da yaklaştı.
Geçen ay sarf ettiği "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken West’in, yeni satın aldığı ev sayesinde bu amacına yaklaşmaya çalıştığı düşünüldü. West, Kardashian'ın karşı sokağındaki yeni ev için 4,5 milyon dolar ödedi.
Bir dönümlük arazi üzerinde yer alan ev yaklaşık 350 metrekare büyüklüğünde. Beş yatak odası ve 3,5 banyosu olan evin büyük bir havuzu, üç atı içine alabilecek bir ağılı da bulunuyor.
6,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan West’in Malibu’daki evi için 57,3 milyon dolar ödediği düşünülünce, yeni aldığı ev daha mütevazı özelliklere sahip gibi görünüyor.
1955 yılında inşa edilen eve West’in, ünlü bir tasarımcıyı getirerek tadilat yaptıracağı öğrenildi.
İşte West’in yeni satın aldığı evin özellikleri...