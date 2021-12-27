Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu

Kanye West, boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian'ın evinin karşı sokağından 4,5 milyon dolara ev satın aldı. 6,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan West'in yeni aldığı evin mütevazı bir seçim olduğu düşünülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 15:12

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 1

Ünlü rap şarkıcısı , pek çok yıldızın evinin bulunduğu Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesinden ev aldı. Adını Ye olarak değiştiren 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni eviyle, boşanma aşamasında olduğu dört çocuğunun annesi ’a daha da yaklaştı.

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 2

Geçen ay sarf ettiği  "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken West’in, yeni satın aldığı ev sayesinde bu amacına yaklaşmaya çalıştığı düşünüldü. West, Kardashian'ın karşı sokağındaki yeni ev için 4,5 milyon dolar ödedi.

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 3

Bir dönümlük arazi üzerinde yer alan ev yaklaşık 350 metrekare büyüklüğünde. Beş yatak odası ve 3,5 banyosu olan evin büyük bir havuzu, üç atı içine alabilecek bir ağılı da bulunuyor.

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 4

6,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan West’in Malibu’daki evi için 57,3 milyon dolar ödediği düşünülünce, yeni aldığı ev daha mütevazı özelliklere sahip gibi görünüyor.

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 5

1955 yılında inşa edilen eve West’in, ünlü bir tasarımcıyı getirerek tadilat yaptıracağı öğrenildi.

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 6

İşte West’in yeni satın aldığı evin özellikleri...

Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 7
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 8
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 9
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 10
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 11
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 12
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 13
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 14
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 15
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 16
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 17
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 18
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 19
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 20
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 21
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 22
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 23
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 24
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 25
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 26
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 27
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 28
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 29
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 30
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 31
Kanye West 4,5 milyon dolarlık evle Kim Kardashian'a komşu oldu - 32

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