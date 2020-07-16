Kanye West ABD Başkanlığı'ndan çekildi

ABD'li rapçi Kanye West'in kampanya ekibinden bir üye, West'in ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra çekilme kararı aldığını açıkladı. West'in ABD Başkanlığı'na adaylık macerası 11 gün sürdü.

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16.07.2020 - 09:28

Rapçi Kanye West, ABD'deki 2020 Başkanlık yarışından çekildi. West'in adaylık macerası sadece 11 gün sürdü.







New York Magazine'in haber sitesi The Intelligencer'a konuşan West'in danışmanı Steve Kramer "O (yarıştan) çekildi" dedi. Kramer iki kritik eyalette West'in oylamaya girebilmesi için imza toplamakla görevliydi.





Şarkıcılığının yanı sıra reality show yıldızı Kim Kardashian'ın eşi olarak sık sık magazin gündeminde yer alan 43 yaşındaki West, 4 Temmuz'da ABD Başkanlığına aday olduğunu Twitter'dan duyurmuştu.







Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da Twitter'dan Kanye West'e “Benim tam desteğim senindir” mesajıyla yanıt vermişti.







West'in çekilmesiyle kampanyaları için çalışan yaklaşık 180 kişi de işsiz kalmış oldu.

Daha önce Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı desteklediğini duyuran hatta onu Beyaz Saray'da ziyaret eden West kısa süre önce artık Trump'a oy vermeyeceğini söylemişti.