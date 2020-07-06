Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı

Rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi. Pek çok eyalette adaylık başvuru tarihlerini kaçırsa da elini çabuk tutarsa başka eyaletlerden başvuru yapabilir. Ancak önünde binlerce imza toplama sınavı da var.

06.07.2020 - 09:55

Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 1

Kim Kardashian’ın eşi, rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi.

Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 2

Donald Trump’ın yerine göz diken ve daha önce desteklediğini açıkladığı Trump’a rakip olmaya hazırlanan 43 yaşındaki West, seçimlere sadece dört ay kalmasına rağmen Federal Seçim Komisyonu’na kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırmasının ardından West’in bir kampanya platformu sunması ve kasımdaki seçimde bağımsız aday olarak oy pusulasına girebilmesi için binlerce seçmen imzası toplaması gerekiyor.

Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 3
West, 3 Mart’taki Kuzey Carolina, 11 Mayıs’taki Teksas ve 26 Mayıs’taki New York, 1 Haziran’daki New Mexico adaylık başvurularını kaçırdı. Ünlü rap’çi elini çabuk tutarsa son başvuru tarihleri temmuz ayı içinde dolan Florida, Güney Carolina, Missouri, Michigan ve Colorado gibi eyaletlere kayıt yaptırabilir.
Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 4
Rap şarkıcısı, prodüktör ve moda tasarımcısı Kanye West, önceki gün kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Tanrı'ya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yapmış, açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekleyerek seçim sloganını “VISION2020” yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurgulamıştı.
Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 5

YAKIN ÇEVRESİNDEN TAM DESTEK

West’in 3 Kasım’daki seçime adaylığını açıklamasının ardından birçok hayranı rap’çiye destek verirken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk da bu hamleyi desteklediğini duyurmuştu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaşmıştı.

Kim Kardashian da eşinin, adaylığını duyurduğu sosyal medya mesajına ABD bayrağı emojisi koyarak paylaşmış ve West'e desteğini göstermişti.

Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 6

2018’de Beyaz Saray’a giden West sık sık ABD Başkanı Trump’ı övüyordu.

Donald Trump'ın en büyük destekçlerinden olan Kanye West, daha sonra kandırıldığını ve artık siyasetten uzak kalma kararı aldığını açıklamıştı.

Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 7
West, Trump'a desteği dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş, sonrasında artık desteğini geri çektiğini açıklamıştı. West, "Gözlerim açıldı, inanmadığım mesajların yayılması için kullanıldım. Kendimi siyasetten uzak tutacağım ve tamamen yaratıcı olmaya odaklanacağım" demişti.
Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı - 8
Ancak West, 2019'da Trump'a tekrar destek verdiğini açıklamış, sosyal medyada “Trump her zaman” notunu yazmıştı.

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