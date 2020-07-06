Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı

Donald Trump’ın yerine göz diken ve daha önce desteklediğini açıkladığı Trump’a rakip olmaya hazırlanan 43 yaşındaki West, seçimlere sadece dört ay kalmasına rağmen Federal Seçim Komisyonu’na kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırmasının ardından West’in bir kampanya platformu sunması ve kasımdaki seçimde bağımsız aday olarak oy pusulasına girebilmesi için binlerce seçmen imzası toplaması gerekiyor.