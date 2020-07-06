Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı

06.07.2020 - 09:55
Kim Kardashian’ın eşi, rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi.
Donald Trump’ın yerine göz diken ve daha önce desteklediğini açıkladığı Trump’a rakip olmaya hazırlanan 43 yaşındaki West, seçimlere sadece dört ay kalmasına rağmen Federal Seçim Komisyonu’na kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırmasının ardından West’in bir kampanya platformu sunması ve kasımdaki seçimde bağımsız aday olarak oy pusulasına girebilmesi için binlerce seçmen imzası toplaması gerekiyor.
YAKIN ÇEVRESİNDEN TAM DESTEK
West’in 3 Kasım’daki seçime adaylığını açıklamasının ardından birçok hayranı rap’çiye destek verirken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk da bu hamleyi desteklediğini duyurmuştu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaşmıştı.
Kim Kardashian da eşinin, adaylığını duyurduğu sosyal medya mesajına ABD bayrağı emojisi koyarak paylaşmış ve West'e desteğini göstermişti.
2018’de Beyaz Saray’a giden West sık sık ABD Başkanı Trump’ı övüyordu.
Donald Trump'ın en büyük destekçlerinden olan Kanye West, daha sonra kandırıldığını ve artık siyasetten uzak kalma kararı aldığını açıklamıştı.